Будущее АВТОТОР: автомобили новых брендов, электродвигатели и 100 млн евро инвестиций

Владимир Щербаков заявил, что берет на себя личную ответственность за развитие предприятия в новых условиях и возвращается в статус главного акционера АВТОТОР. Фото: предоставлено компанией АВТОТОР.

Накануне Дня машиностроителя, который отмечается в последнее воскресенье сентября, АВТОТОР организовал в Калининграде большой спортивный праздник. В Спартакиаде, которая прошла в комплексе «АВТОТОР-Арена», приняли участие сами автоторовцы, сотрудники калининградских предприятий и организаций-партнеров. Событие оказалось богато не только на выдающиеся результаты. Основатель компании Владимир Щербаков сделал несколько важных заявлений о будущем автопроизводителя.

Из первых уст

Конечно же, пройти без традиционных поздравлений такой праздник тоже не мог. Тем более что в этом году АВТОТОР отмечает еще и солидную дату - 25-летие с момента выпуска первого автомобиля.

Вклад калининградского автопроизводителя в развитие отечественного машиностроения и экономики региона традиционно отмечается на самом высоком уровне. Свое приветствие губернатору Антону Алиханову и коллективу АВТОТОР направил президент России Владимир Путин.

«Приветствую вас по случаю 25-летия выпуска акционерным обществом «АВТОТОР» первого автомобиля, - говорится в тексте телеграммы, опубликованной на сайте Кремля. - За прошедшие годы ваша компания прошла большой путь, завоевала серьезные позиции на отечественном рынке сборки и производства автомобилей. Значительный промышленный, технологический потенциал «АВТОТОРа», созданные здесь современные рабочие места и привлеченные инвестиции стали заметным вкладом в экономическое развитие Калининградской области, решение востребованных социальных проблем. Важно, что сегодня, несмотря на сложную ситуацию, вызванную санкциями некоторых западных стран, компания сумела сохранить квалифицированные кадры, модернизировать имеющиеся мощности и установить новые, перспективные деловые контакты. Желаю вам успехов и всего самого доброго. И конечно, поздравляю с профессиональным праздником – Днем машиностроителя».

Антон Алиханов отметил, что в 2022 году АВТОТОР проходит в непростых условиях, когда российский автопром существенно сократил объемы производства.

- И все же мощная производственная база отечественного автомобилестроения, его огромный опыт, а самое главное - профессиональные кадры способны преодолеть любые трудности и на этом пути стать сильнее. АВТОТОР - ярчайший пример такой устойчивости и целеустремленности. Предприятие, которое является одним из самых известных промышленных брендов Калининградской области, входит в число крупнейших налогоплательщиков и работодателей региона, никогда не сдавалось под давлением непростых обстоятельств и сейчас находит новые решения для развития и сохранения рабочих мест, - отметил в своем обращении глава региона.

Мера ответственности

Основатель АВТОТОР Владимир Щербаков подчеркнул: компания осознает всю меру ответственности, которая сегодня лежит на ее плечах. В производственной цепочке задействовано более 300 малых и средних предприятий области. Кроме того, на АВТОТОР приходится более 70% оборота морских контейнерных перевозок и 42% железнодорожных перевозок. В целом автомобильное производство АВТОТОР – это 49% в объеме товарной продукции региона и 53% налогов и сборов, уплачиваемых на территории Калининградской области.

- Мы должны понять, как это машиностроение будет здесь жить дальше, - не только производство, но и железнодорожники, порты, перевозчики и все остальные, кто с нами сотрудничает, включая производителей компонентов и многих других. Обстановка вокруг России становится все более сложной, и на нас она, конечно, тоже сказалась. Запас прочности у нас оказался много выше, чем у многих других заводов. Хотя, казалось бы, самое простое было бы остановить нас, поскольку у нас большое количество комплектующих зарубежного производства. И тем не менее санкции на нас подействовали позже всех, - напомнил Владимир Иванович.

В условиях существенной недозагрузки предприятия акционеры и руководство АВТОТОР обеспечили меры, позволившие сохранить коллектив, квалифицированные кадры, избежать увольнений. И эта политика останется неизменной.

- Никаких увольнений не будет! - подчеркнул Владимир Щербаков.

За 25 лет развития на АВТОТОР сформировалась команда высокопрофессиональных специалистов, благодаря которым в Калининградской области успешно развивается отрасль автомобилестроения. Именно этой команде профессионалов предстоит реализовывать все ранее запланированные и новые проекты.

Новая политика и новые модели

- АВТОТОР нашел модель работы в новых условиях, - объявил Владимир Щербаков. - Октябрь у нас уйдет на переналадку производства, его настройку, и дальше мы начинаем реализацию новой политики и производство новых моделей, которые адаптированы к новым условиям развития России в целом и нашего производства внутри страны. Что меняется? Прежде всего придут новые партнеры. Мы начинаем производство новых автомобилей. Есть перспектива выхода на серьезный объем уже в следующем году.

Октябрь уйдет на переналадку производства и его настройку перед началом реализации новой политики и выпуском новых моделей, Фото: предоставлено компанией АВТОТОР.

Обновляя производственную линейку, АВТОТОР одновременно продолжает работу по реализации проектов в рамках действующего Специального инвестиционного контракта.

- Мы переходим к производству совершенно новых продуктов, - рассказал основатель АВТОТОР. - На новой производственной площадке завершается строительство 8 заводов. Совет директоров уже принял решение сделать инвестиции в объеме более 5,7 млрд рублей (100 млн евро) в новое оборудование и новые технологии, чтобы запустить в эксплуатацию эти новые заводы. Будем производить здесь электродвигатели для автомобилей – и малых, и больших, начнем производство самих электромобилей. Да, это не полностью разработка наших конструкторов, инженеров и технологов, но мы принимали непосредственное участие в разработке конструкции. Рассчитываем, что в следующем году у нас появится этот новый автомобиль.

На создаваемых производственных мощностях планируется выпускать компактные электромобили для молодежи. Также получит развитие проект по производству доступной техники для пожилого населения, для малоподвижных граждан - не только автомобили, но и различного рода средства передвижения. На этой же производственной базе будут выпускать малую технику – квадроциклы, мотоциклы, другие транспортные средства и передвижные устройства широкой гаммы.

- Большую часть компонентов, и прежде всего электродвигатель, батарею, мы будем делать вместе с Росатомом здесь, в Калининграде, - подчеркнул основатель АВТОТОР.

Владимир Щербаков также заявил, что берет на себя личную ответственность за развитие предприятия в новых условиях и возвращается в статус главного акционера АВТОТОР:

- Вынужденные бизнес-паузы не приведут к тому, что мы потеряем бизнес. В сегодняшних условиях я хочу объявить, что я возвращаюсь в статус главного акционера АВТОТОР. И беру на себя всю ответственность за реализацию намеченных планов, направленных на дальнейшее развитие автомобилестроения в Калининградской области, развитие локализации, включая производство автокомпонентов на новых производственных мощностях.

Знай наших!

Кульминацией празднования Дня машиностроителя стало подведение итогов конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии». В 2022 году он проводился уже в 18-й раз по шести номинациям.

Победителями стали:

Маляр Алексей Командиров,

Сварщик МКС Сергей Чепик,

Контролер качества Татьяна Зубкова,

Слесарь механосборочных работ Кирилл Куканов,

Водитель погрузчика Николай Кириллов,

Водитель-перегонщик Константин Кулинич.

Участникам, призерам и победителям конкурса вручили дипломы, ценные подарки и традиционные денежные сертификаты. Также состоялось награждение победителей и призеров Спартакиады. Первое место заняла команда Сварочного производства АВТОТОР, второе – сборная Энерготрансбанка, третье - команда Службы директора по качеству АВТОТОР.

- Хочу подтвердить, что это не последний День машиностроителя, который отмечаем здесь, - побещал Владимир Щербаков. - За 25 лет развития нашего завода мы много что пережили, попадали в разные ситуации, из которых всегда выходили обновленными и победителями. Я убежден, что так будет и сейчас. И сегодняшняя Спартакиада – лишнее подтверждение тому, что мы не теряем силу духа. Мы продолжаем совершенствоваться, двигаться вперед. Жизнь продолжается, несмотря на все тучи, которые вокруг нас вьются.