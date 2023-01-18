Где подешевле купить лекарства в Калининграде?

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Не успели оклематься от эпидемии ковида, как в воронку болезней закрутились новый грипп и ОРВИ. Позаботиться о своем иммунитете и купить самые необходимые лекарства против вирусов и других недугов по выгодной цене можно в аптеке «Здравсити» на ул Маточкина, 2а.

Почему приобретать товары в «Здравсити» выгодно? Давайте разберемся!

1. В аптеке ежемесячно действуют приятные акции. На этот раз — с 19 декабря по 22 января скидка до -50% на самые необходимые лекарства. Такие низкие цены не могут не радовать - неудивительно, что приезжают люди со всех районов. Закупился впрок «по дешевке», а как беда настигнет, уже и не задумываешься: куда бежать? Откуда деньги брать? Взял из аптечки все необходимое и добрым словом аптеку «Здравсити» вспоминаешь за то, что здоровье поправила и деньги сэкономила.

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2. «Здравсити» работает напрямую с производителями и крупными поставщиками, поэтому препаратам не присваивается наценка от спонсирования многочисленных посредников.

3. Заказывая товар на сайте, вы можете сэкономить от 10% покупки.

4. Участники системы лояльности могут копить баллы и оплачивать ими до 99% от стоимости покупки. При заказе любого товара покупатель получает 1% кешбэка.

5. В аптеке можно расплатиться бонусами «Спасибо» (до 99% от покупки).

Экономим с умом вместе с «Здравсити» на ул. Маточкина, 2а.

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Телефон +7 (4012) 64-01-22 (доб. номер 390165).

Режим работы: ежедневно с 9.00 до 21.00.

Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Перед применением необходимо ознакомиться с инструкцией.

ООО «Ригла»,115201, г. Москва, Каширское ш., д. 22, корпус 4, стр.1, ОГРН 1027700271290

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