Неизвестная война: Как советская артиллерия впервые обстреляла Третий рейх

Пушка МЛ-20 в умелых руках была грозным оружием. Фото: архив Минобороны РФ.

О первых советских пехотинцах, вступивших на землю нацистской Германии, «Комсомолка» уже писала. Но еще до бойцов 159-й стрелковой дивизии по территории Третьего рейха успели отработать артиллеристы. Впрочем, давайте обо всем по порядку.

Вилкавишкис – наш

В течение июля 1944 года войска 33-й армии 3-го Белорусского фронта, участвовавшей в Каунасской наступательной операции, с боями преследовали отходившего в западном направлении противника. Полностью разгромив группировку вермахта численностью до 30 тысяч человек в районе восточнее Минска, 1 августа они вышли на рубеж Казлу-Руда – Пильвишкяй – Вилкавишкис, где развернулись ожесточенные бои за выход к границам Восточной Пруссии.

Пытаясь не допустить дальнейшего продвижения наших сил, утром 2 августа немцы большой колонной пехоты при поддержке танков и штурмовых орудий и под прикрытием артиллерийского и минометного огня атаковали 62-й стрелковый корпус на правом фланге армии. При этом одновременно на левом фланге продолжив отвод своих войск под прикрытием арьергардных отрядов, отдельных танков и штурмовых орудий.

Отразить вражеское контрнаступление удалось ближе к вечеру, активно задействовав штурмовую авиацию. Как было отмечено в журнале боевых действий, также «широко была использована мощь всех видов артиллерийских, минометных средств и реактивных установок». В итоге 157-я стрелковая дивизия освободила город Вилкавишкис в тесном взаимодействии с 344-й стрелковой дивизией, передовые части которой вышли на восточный берег речки Шеймены. За этот день гитлеровцы потеряли до 730 солдат и офицеров, еще 75 сдались в плен. Наши потери составили 144 человека убитыми и 538 ранеными.

Психологический эффект

До линии государственной границы оставалось всего около 18 километров, но, как стало понятно, проходить их придется с не менее тяжелыми боями. В этой связи особую роль приобретал психологический фактор, которому в Красной армии вообще придавали большое значение. В политотделе армии пришли к выводу, что лучше всего воодушевить бойцов могло бы известие об уже произведенном ударе по «фашистскому логову».

Эту честь решили оказать 142-й армейской пушечной артиллерийской бригаде, что было вполне логично: на вооружении этого формирования состояли 152-миллиметровые гаубицы-пушки МЛ-20, бившие на предельную дальность в 20,5 километра. Однако необходимо было учитывать, что артиллерия такого калибра действовала обычно с позиций в тылу. А чтобы достать до выбранного в качестве объекта удара восточнопрусского городка Ширвиндта, ближайшего к границе, пушки необходимо было выдвинуть практически на передний край. Соответственно, резко возрастал риск того, что немцы сумеют обнаружить достаточно габаритные орудия еще на подъезде и успеют нанести по ним удар, например, своей авиацией. Поэтому командующий артиллерией 33-й армии Василий Бодров (кстати, человек непростой судьбы) решил не рисковать целым дивизионом или даже батареей, резонно рассудив, что для того, чтобы достичь необходимого пропагандистского эффекта, хватит и одной гаубицы. Причем действовать необходимо в темное время суток, добавив сложностей вражеской разведке.

Заполучи, фашист, гранату!

Войти в историю отчаянно желали все артиллеристы, но в итоге выбрали самых достойных – расчет сержанта Якова Никифорова. Командир орудия, 29-летний уроженец Гусь-Хрустального, воевал с 23 июня 1941-го, тогда же вступил в ВКП(б), имел медаль «За отвагу» и орден Красной Звезды – в общем, был по-настоящему образцовым бойцом. В 18.30 комбриг полковник Виктор Ершов приказал командиру 1-го дивизиона капитану Петру Пелипасу занять огневую позицию в боевых порядках батальонов первого эшелона – примерно в паре километров севернее Вилкавишкиса.

Петр Пелипас лично навел орудие на город Ширвиндт. Фото: сайт «Память народа».

В 22.00 комдив доложил о готовности к открытию огня. Исходные данные были подготовлены по ратуше Ширвиндта.

Офицер собственноручно установил угломер, уровень, прицел и произвел наводку орудия, после чего скомандовал:

- По фашистской Германии, гранатой, взрыватель осколочный, заряд полный… огонь!

После Пелипаса за спусковой шнур взялся сам командир бригады, потом по очереди произвели выстрелы все бойцы расчета. Выпустив в общей сложности 30 снарядов, насколько возможно быстро снялись с позиции. Как оказалось, вовремя – чуть замешкавшиеся от неожиданности немцы все-таки засекли район стрельбы и ответили: добрых 10 минут кряду гвоздили по месту, где только что были наши артиллеристы, не пожалев для этого больше 200 снарядов.

Ордена для расчета

На следующий день чуть ли не вся РККА знала, что советская артиллерия уже обстреливает ненавистного врага на его земле. Но что самое интересное – в журнале боевых действий 33-й армии эпизод с первым выстрелом по германской территории никак не был отражен. Рассказал о нем уже после войны бывший начальник разведки дивизиона 142-й бригады подполковник запаса Виктор Рыков.

Еще один любопытный факт: непосредственно в Восточной Пруссии 33-й армии повоевать не довелось. В сентябре 1944 года ее вывели в резерв Ставки Верховного главнокомандования, перегруппировали в район юго-восточнее Белостока и с 18 октября включили в состав 1-го Белорусского фронта на берлинском направлении.

Яков Иванович Никифоров уже в звании старшины 10 февраля 1945 года был убит в боях на Одере у бранденбургского фольварка Буш-Форверк. Свой второй орден - Великой Отечественной войны I степени - он получил посмертно.

Весь расчет ставшей знаменитой гаубицы личный состав 142-й армейской артиллерийской пушечной Верхнеднепровской Краснознаменной орденов Суворова и Богдана Хмельницкого бригады чествовал 30 мая 1945 года. Генерал Бодров вручил сменившему погибшего Никифорова на его должности старшему сержанту Василию Конышеву и наводчику - старшему сержанту Ивану Позднякову ордена Красного Знамени, а остальным номерам – сержантам Георгию Афанасьеву, Борису Богоудинову, Петру Турусову, Андрею Казакову, Василию Андрееву и Тимофею Веневцеву – ордена Великой Отечественной войны II степени.

Расчет ставшей знаменитой гаубицы на торжественном построении. Фото: «Военно-исторический журнал».

В 1971-м, к очередной годовщине Победы, боевое орудие № 3922 заняло место в экспозиции Центрального музея Вооруженных Сил СССР.