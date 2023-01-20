Банк «Открытие»: каждый пятый житель Северо-Запада меняет мобильный телефон не реже раза в два года

20% жителей Северо-Запада меняют смартфоны раз в 1-2 года, стараясь не пропускать новые модели. При этом лишь 7% покупают себе новый мобильный телефон, только потеряв или сломав старый. Таковы результаты масштабного исследования*, проведенного банком «Открытие».

Основная часть опрошенных – 63% -- меняют телефон не чаще чем раз в 3-5 лет. Реже, чем раз в пять лет это делают 10% респондентов.

При этом практически каждый четвертый житель Северо-Запада никогда в своей жизни не менял оператора мобильной связи. 36% сделали это лишь единожды, 26% – два раза. И лишь 15% респондентов меняли оператора мобильной связи три раза и более за последние десять лет.

62% опрошенных банком жителей СЗФО крайне положительно относятся к идее переносить номер мобильного телефона между регионами при смене оператора, которую предложил правительству РФ Научно-исследовательский институт Радио**.

В целом жителей СЗФО устраивает качество мобильной связи. 23% считают его очень хорошим, еще 68% – скорее хорошим. Лишь 4% назвали качество мобильной связи скорее плохим.

42% респондентов имеют опыт приобретения мобильного телефона взаймы: 39% уже погасили такие кредиты, еще 3% продолжают их выплачивать. Еще 35% жителей СЗФО пока не покупали смартфон в кредит, но не исключают такой возможности. 23% респондентов федерального округа принципиально не собираются занимать у банков деньги на покупку «мобильника».

Отвечая на открытый вопрос о главных критериях выбора оператора мобильной связи (можно было давать более одного варианта ответа), жители Северо-Запада, как и россияне в целом, в первую очередь выбирали качество связи (78%), и уже затем ее стоимость (66% выбрали вариант ответа «чем дешевле, тем лучше»). Лишь для 17% важна репутация компании и ее умение быстро реагировать на жалобы.

Подавляющее большинство жителей округа – 89% – тратят на мобильную связь от 300 до 1000 рублей в месяц. Из них 46% приходится на долю тех, кто укладывается в сумму от 300 до 500 рублей. От 1000 до 1500 рублей в месяц тратят на услуги операторов мобильной связи 3% респондентов, свыше 1500 – 2%.

* Опрос проводился 12-17 января среди 1000 человек в возрасте от 18 до 65 лет в городах с населением свыше 100 тысяч по репрезентативной выборке.

** Возможность перенести свой номер телефона другому оператору существует у россиян с конца 2013 года. Однако при этом по государственным правилам соблюдается жесткое ограничение – такую замену можно произвести только в пределах своего региона. В конце 2022 года Научно-исследовательский институт Радио выступил с инициативой переноса номера к другому оператору без привязки к региону, заявив, что технически такая возможность уже проработана.