Переселенка из украинской Горловки: «В Калининграде моя маленькая дочь перестала бояться гула пролетающих самолетов»

Сегодня Анна Долгушева работает учителем начальных классов в одной из школ, а также преподает музыку. Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области

«Транзитом» через Крым

На днях СМИ и телеграм-каналы облетело видео от пресс-службы УМВД по Калининградской области, в котором жительница донбасского города Горловка рассказала о своем опыте участия в Государственно программе переселения соотечественников. Сегодня Анна Долгушева работает учителем начальных классов в одной из школ, а также преподает музыку. Она рассказала «Комсомолке», почему и как оказалась в Калининграде, и кто стал для нее поддержкой.

- В 2014 году начались обстрелы Горловки. Я тогда работала в школе. На руках двое детей. Решили с мужем, что до лета поработаем, а потом придется уезжать. Так и сделали. Из вещей у нас с собой была только летняя одежда, а также документы. Сначала подались в Крым. Надеялись, что эта ситуация временная, что скоро все разрешится. Но, уже находясь в Крыму, поняли, что возвращаться просто небезопасно. Да и границы оказались заблокированы. И в тот очень сложный момент нашей семье очень помогли родственники мужа, проживающие в Калининграде. Настойчиво звали нас к себе. И мы, заняв денег у знакомых, отправились теперь уже в куда более далекий путь.

Оказавшись, наконец, в Калининграде, переселенцы сразу обратились в региональное Управление Федеральной миграционной службы, занялись поисками работы. Чтобы устроить младшего ребенка в детский сад, Анна пошла работать туда воспитателем. И параллельно рассылала резюме в городские школы. Довольно быстро появилась возможность трудоустроиться по своему профилю – учителем.

«Было трудно, но нам все помогали»

- Анна, часто можно услышать, с какими сложностями сталкиваются люди при оформлении гражданства, статуса беженца, а у вас, судя по видео, все так легко и гладко прошло…

- Легко?! Это только теперь так кажется, потому что наша семья весь процесс пережила восемь лет назад. То есть, времени уже прошло достаточно много. А так, как и все остальным переселенцам, с детьми приходилось по полдня стоять в очередях в УФМС. Но хочу сразу сказать - отношение к нам было благожелательное, везде помогали, подсказывали. Имелись, конечно, и нюансы. К примеру, мой педагогический опыт подсказал, что перед отъездом из Горловки из тамошней поликлиники нужно забрать медкарты детей. И эти документы очень упростили нам задачу – подтверждения многих прививок не понадобилось, отметки в медкарте уже были. Калининградские врачи лишь перенесли эти данные в новые документы. А вот если бы этого не было, пришлось бы решать вопросы с прививками.

«Для детей здесь все стало родным»

- Вам ведь еще и с квартирой помогли?

- Да, мы долгое время снимали жилье, пока однажды в миграционной службе нам не предложили более подходящий вариант. Сказали, что освободилась квартира: мол, если хотите, можете занимать. И мы согласились. Правда, вскоре эта жилплощадь перешла в собственность города, так что, на данный момент мы проживаем в муниципальной квартире. Я, как уже говорила, работаю в школе, муж как устроился на предприятие, так там и трудится. Старший ребенок уже школу закончил в Калининграде, младшая дочь пока еще учится. И если мы с мужем душой и сердцем в Горловке, потому что там наши родители, то для детей, точно могу сказать, Калининград стал по-настоящему родным городом.

Напоследок Анна поделилась еще одним воспоминанием.

- Я никогда не забуду, как моя маленькая дочь, хотя уже и находясь в детском саду Калининграда, все еще боялась шума пролетавших над городом самолетов. Во время прогулки услышит гул, бежит к воспитателю, кричит: «Бух!». Но со временем у нее это ушло. К счастью, сейчас она совершенно спокойно относится к тренировкам летчиков.

КСТАТИ

По информации министерства социальной политики, за более чем 15 лет реализации государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению граждан, проживающих за рубежом, в Калининградскую область переехали 53,6 тысячи человек. В ведомстве отметили, что 67% соотечественников находят постоянную работу в течение первого года после переезда. Наличие профессионального образования, квалификации и опыта работы по специальности, востребованной на региональном рынке труда, – основные критерии отбора для участия в программе.

Подробнее о действии Госпрограммы переселения соотечественников в нашем регионе можно узнать на сайте правительства Калининградской области.

МЫ ОБ ЭТОМ ПИСАЛИ

Врачи спасли глаз ребенку из Донбасса

Прошлой осенью «Комсомолка» рассказала о семье беженцев из города Краматорск, что в Донецкой области. Не без приключений женщина со своими двумя детьми добралась до Калининграда, где их приютили друзья. Уже отсюда Татьяна полетела в Санкт-Петербург, в многопрофильный клинический центр высоких медицинских технологи имени Раухфуса, чтобы попросить о помощи для семимесячного сына, страдающего ретинопатией (поражением сетчатой оболочки глазного яблока – Ред.). После того как врачи подтвердили свою готовность, калининградский благотворительный фонд «Берег надежды» оперативно организовал сбор средств для Ромы Щабло.

Необходимо было провести несколько хирургических вмешательств. Деньги собирали и для покупки билетов из Калининграда в Санкт-Петербург, и для оплаты операций. Накануне Нового года в фонде сообщили, что сбор закрыт.

- Невероятное волшебство вновь случилось под праздник – в помощь детям внушительную сумму, позволившую завершить сразу несколько сборов, в том числе и для Ромы, перечислил один очень хороший человек, - сообщили в фонде. - Он давно уже помогает детям и продолжает делать это, несмотря на нынешние непростые времена.

Татьяна с большой радостью подтвердила «Комсомолке» эту хорошую новость.

- Уже три операции позади! Один глаз, можно считать, спасен, со вторым все еще сложно, врачи пока ведут наблюдение. Роме прописаны очки. Такая кроха, представляете, а уже носит очки! Утром, когда надеваю их ему, конечно, сопротивляется, хнычет. Но уже через считанные минуты соглашается и носит их, не срывая. Еще бы – ведь так он видит игрушки!

- О вашей ситуации рассказали многие СМИ в Калининграде. Это как-то помогло?

- После публикаций у меня просто обрывался телефон. И деньги переводили, и одежду везли, и продукты. А сколько у нас теперь друзей в Калининграде! Есть несколько бабушек, которые живут недалеко от нас, они постоянно навещают. Другие по состоянию здоровья прийти не могут, но звонят: и про Рому спросят, и Глебом (это старший сын Татьяны – Ред.) поинтересуются. Все эти люди стали нам просто родными.

Татьяна признается, что жизнь вообще потихоньку налаживается. Семья арендует жилье. Женщина часто гуляет с сыновьями по городу. Уже ориентируются в магазинах, в медицинских, социальных учреждениях.

- Глеб так и учится дистанционно в школе Краматорска?

- Да, и весьма напряженно. И он, и я скучаем по своим родным, которые там находятся, и переживаем за них – в Краматорске сейчас очень сложно. Но мы очень надеемся, что еще чуть-чуть, и вся наша семья воссоединиться.