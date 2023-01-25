«Открытие Авто»: большинство россиян готовы повторить опыт автопутешествий по России в 2023 году

По результатам опроса* «Открытие Авто» (блок автобизнеса банка «Открытие») две трети россиян путешествовали в 2022 году на автомобиле, преимущественно по России. Большая часть (76%) уложились в бюджет до 50 тыс. рублей в поездке. При этом, несмотря на указанные проблемы внутреннего туризма (высокие цены, не повсеместно развитая инфраструктура и вопросы к сервису), 79% опрошенных готовы повторить свое путешествие снова и в этом году.

66% россиян совершили в 2022 году автопутешествие (34% - по своему региону, 30% - в другие регионы, а 2% - за границу). Чаще путешествие на автомобиле по своему региону выбирали дальневосточники (53%), а поездки в другие регионы планировали и осуществляли жители Северного Кавказа (40%), москвичи (36%) и автолюбители из Центрального федерального округа (35%). Реже всего путешествуют на автомобиле респонденты в возрасте старше 55 лет (всего 58%), а чаще всего - в возрасте 18 до 40 лет (71-72%). В большей степени готовы к автотуризму женщины (67% отправившихся в отпуск на автомобиле), чем мужчины (63%).

91% из тех, кто путешествовал на автомобиле в 2022 году, делали это на личном авто, 6% - на автомобиле друзей, 2% арендовали машину или воспользовались каршерингом, а 1% прокатились автостопом.

Большинство опрошенных автовладельцев (78%) отправились в путешествие с семьей, 12% - с друзьями, 1% - с коллегами, а 9% решили «порулить» в одиночку. Женщины чаще предпочитают поездки с семьей (84% женщин против 72% мужчин), мужчины в большей степени готовы к путешествиям без попутчиков (14% мужской против 4% женской аудитории). В поездки с друзьями ожидаемо чаще ездят респонденты в возрасте 18-25 лет (19%).

Почти половина респондентов (47%) потратили в поездке в 25 тыс. рублей, еще треть (29%) – от 25 тыс. до 50 тыс., 13% - от 50 тыс. до 75 тыс., 6% - от 75 тыс. до 100 тыс., 4% - от 100 тыс. до 150 тыс. и 2% - более 150 тыс. рублей. Чаще в бюджет до 25 тыс. рублей укладывались жители Поволжья (57%) и Центрального федерального округа (53%), а в сумму от 25 до 50 тыс. рублей - автолюбители из Северо-Западного ФО (34%). В остальных категориях больше всего тратили москвичи.

В качестве основных статей бюджета в автопутешествии респонденты назвали топливо и обслуживание машины (67%), питание (51%), жилье (46%), культурную программу (19%), платные трассы (11%) и страховые полисы (8%). Больше всего расходы на топливо составили в Поволжье (75%). Питание стало главной статьей в расходах у сибиряков (57%), петербуржцев и дальневосточников (56%), а оплата жилья - у москвичей (52%) и жителей Южного федерального округа (53%). Платные дорогие в качестве наиболее значимых трат отмечали жители Москвы (24%), Санкт-Петербурга (22%) и ЦФО (17%). Ощутимо больше на культурную программу тратились на отдыхе женщины по сравнению с мужчинами (24% против 15%).

Среди основных проблем, с которыми столкнулись путешественники в дороге, опрошенные отметили: низкое качество мобильной связи (47%), несоответствие цены и качества услуг (32%), невысокий уровень сервиса в гостиницах и кафе (17%), низкую культуру вождения в других регионах (16%), низкий уровень самих гостиниц (13%) и неразвитую инфраструктуру заправок (13%) и придорожных кафе (10%).

По мнению большинства россиян (69%), главная проблема внутреннего туризма – это прежде всего высокие цены. 45% респондентов заявили о слабой инфраструктуре в целом. Треть (31%) отметили неравномерное развитие туризма в стране и недостаточное продвижение интересных туристических мест (19%).

Несмотря на это, 79% респондентов отметили, что отправятся в автомобильное путешествие снова. Чаще других такой ответ давали дальневосточники (89%) и петербуржцы (83%).

*Опрос проводился 11-18 января 2023г. среди 1520 респондентов в возрасте 18-65 лет по репрезентативной выборке во всех регионах России.