Арендатор форта № 9»: «Прошу не толкать меня на отчаянные шаги в виде разрушения стен»

В 1999 году (слева) Форт №9 еще лежал в руинах. А так (справа) он выглядит сейчас после восстановительных работ. Здесь располагается одно из крупнейших тепличных хозяйств области.

В 1999 году мною, Купцовым Павлом Михайловичем, был заключен договор с НПЦ по форту № 9 для строительства теплиц и реконструкции объекта. На момент заключения договора форт находился в ужасном состоянии, что подтверждается актом приема-передачи.

В годы войны форт № 9 был дважды взорван. Сначала немцами – здесь располагался большой склад боеприпасов, а потом нашими войсками. Вся оставшаяся передняя часть здания была разрушена. Мне пришлось купить старый дом в поселке Славянское, разобрать его и из этих стройматериалов восстанавливать переднюю стену форта. В форту во всех комнатах стояла вода метр высотой, дренажи и канализация не работали, стены были лопнувшие, из них во время дождя лилась вода. Во дворе находилось примерно 160 машин мусора, передняя стена была разобрана и засыпана на метр вдоль всего форта. Кошмар, конечно. Мы вели переговоры с представителями НПЦ и обсуждали, что, когда я закончу восстановление и посчитаю затраты, можно будет подать документы, чтобы засчитать эти расходы в счет аренды.

По всей территории было множество бетонных плит толщиной в метр, разметавшихся от взрывов. Жена, когда узнала, что я хочу восстановить форт, плакала. Ушло три года, за это время мы восстановили стены, сделали дренаж, пробили вентиляции, провели отопление, разбили плиты, вычерпали воду, очистили двор, провели свет, отопление, восстановили канализацию. Всего я потратил около двух миллионов рублей. Но когда со сметой я пошел в НПЦ, то узнал, что форт уже передан в фонд имущества. Мне сказали, что объект не поставлен на баланс – предполагаю, никто просто не захотел связываться с руинами. После этого длительное время мне никак не удавалось определить собственника. Время шло, я построил котельную, построил теплицы, пробурил скважины, отремонтировал помещение, сделал дорогу, построил забор, засыпал склон землей, разбил гранитные плиты. В 2016 году удалось определить собственника в лице Росимущества, но все мои обращения по вопросу зачета затрат и приватизации ничего не дали.

В 2019 году после нескольких моих обращений Росимущество отреагировало. Письмо, которое было мне направлено, гласило следующее: нужно заплатить за аренду 2 066 482 рубля. В случае неуплаты теплицы - законно и давно зарегистрированные - могут быть снесены, а я вынужден буду съехать из помещений, которые сам же сделал и восстановил. И все это вместо хотя бы «большого спасибо» за то, что мы не дали растащить весь форт до конца.

Арендная плата мне назначена в размере 30 000 рублей в месяц. Деваться было некуда, путем переговоров я добился, чтобы оплата прошла хотя бы за год, надеясь через суд добиться возмещения затрат и пересмотра аренды. Но за это время ни вопросы приватизации, ни вопросы зачета затрат произведены не были. В апреле 2021 года закончилась проплаченная аренда.

Я прошу помочь сохранить работу моего предприятия. В год мы производим 1000 тонн огурцов и помидоров. В 2018 году были признаны лучшим из 129 предприятий области. Те затраты, которые я понес на восстановление форта, дали бы возможность построить теплицы в другом месте и не иметь головной боли.

Прошу не толкать меня на отчаянные шаги в виде разрушения стен, окон, дверей, батарей и всего остального, чтобы привести форт в первоначальный вид. Также прошу зачесть затраты в счет справедливой аренды (оценщик сказал, что в том виде, в котором форт был до начала работ, его никто не взял бы) и помочь в вопросе приватизации, так как переехать в другое место теперь очень проблемно. Скважины, трансформаторы, котельные, теплицы - как быть со всем этим?

С уважением

П. М. Купцов