«Помню первый удар в затылок»: Прилучный впервые выступил в суде в Калининграде по делу об избиении

Прилучный не изменил свою версию произошедшего. Фото: Александр Подгорчук

В среду, 19 октября, Павел Прилучный впервые появился на судебном процессе в Калининграде, который тянется уже девятый месяц. Актер, напомним, обвинил директора калининградского клуба «Завод» Владимира Семенова в избиении. Сам инцидент произошел еще 22 ноября 2020-го.

Прилучный требует с обидчика 4,5 миллиона рублей. Состоялись уже несколько заседаний, но сегодня актер впервые лично приехал в суд и изложил свою версию событий.

- Потерпевший рассказал, что после съемочного дня пришел в клуб «Завод». Далее владелец клуба пригласил его в спортивный зал, расположенный на втором этаже заведения, где без повода стал наносить ему удары. Потерпевший указал, что не ожидал нападения, помнит первый удар в затылок и то, что далее последовал еще ряд ударов, - пересказывает заявление звезды «Мажора» пресс-служба Калининградского областного суда..

Актер заявил, что не ожидал нападения. Фото: Александр Подгорчук

Адвокат Владимира Семенова Денис Бушуев заявил «Комсомолке», что ничего нового в словах Прилучного для себя не услышал.

- Позиция потерпевшего такая: мой доверитель без каких-либо видимых причин взял и избил его, нанеся множественные удары в область головы. Причем, подчеркну, множественные удары в одну и ту же точку. Наша позиция очень простая: Семенов действовал в состоянии обороны, поскольку именно Павел Прилучный спровоцировал эту всю ситуацию. Он махал руками и даже зацепил его немного, я не помню, по щеке или по плечу. На что в общем-то и получил один удар в ответ и, к сожалению, неудачно упал и ударился лицом о бетонное покрытие этого спортивного зала. Вот и все! В этом принципиальная разница. Мы утверждаем так, Павел настаивает на своей версии. Суду оценивать, как оно было, с учетом всех иных доказательств, которые у нас есть в материалах уголовного дела, - заметил адвокат.

Семенов настаивает, что действовал в рамках самообороны. Фото: Александр Подгорчук

По словам Дениса Бушуева, разногласий в медицинском освидетельствовании нет никаких, они «все устранены в ходе следствия»:

- Были некоторые моменты, но проведена комиссионная экспертиза, ее выводы вполне обоснованны. Как их оценивать – решать суду. Мы на эту ситуацию будем влиять как защита в предусмотренном законом порядке. Я думаю, с его (Прилучного. - Ред.) присутствием это заседание было последнее. Продолжим работу дальше. Вряд ли [у него] есть возможность регулярно являться. Человек востребованный, занятой и, как он сегодня выразился, «весьма популярный актер». Занят. В суде он вел себя так, как ведут люди в суде. Абсолютно нормально. Вы ожидали от него каких-то эпатажных поступков? Нет. Рабочая нормальная обстановка. Вопросы были, на вопросы отвечал. Что мог рассказать – рассказывал. Могут нам нравиться или не нравиться его ответы – это дело последнее.

Следующее заседание назначено на начало ноября. По некоторым прогнозам адвоката, суд может быть закончен уже к концу ноября.

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