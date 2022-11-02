50 жемчужин Калининградской области. Прогулки по Балтрайону: Вокзал, самый длинный дом и завод в стиле лофт

Комплекс зданий пивоварен «Понарт» входит в число из главных достопримечательностей района. Фото: Правительство Калининградской области

Как известно, официально Балтийского района в Калининграде не существует: его упразднили лет десять назад, присоединив его территорию к Московскому. Однако в народной памяти Балтрайон так и остался Балтрайоном (или Балтоном, если сокращенно). И почему-то кажется, переживет всех нас.

РЕПУТАЦИЯ НЕ ОЧЕНЬ

Во времена Советского Союза, когда свободного рынка жилья практически не существовало, в ходу были объявления об обмене квартир. И те, кто собирался обменять свою жилплощадь на Кубани, в Брянской области, в Москве или где-нибудь еще на Калининград, нередко оставляли приписку в своем объявлении: «Балтийский район не предлагать». Это неслучайно – репутация у Балтона была, честно говоря, так себе, и знала об этом без преувеличения вся страна. Считалось, что район окраинный, застроенный либо многоэтажками, либо старыми и довольно некачественными немецкими домами, криминогенная обстановка тоже оставляет желать лучшего…

Так ли это было на самом деле? Отчасти да, хотя насчет криминала жители Балтийского района, уверен, поспорят: разгул хулиганства и бандитизма здесь ничуть не сильнее, чем в других районах города. Так было и раньше, так, скорее всего, и сейчас. В любом случае не нужно считать Балтрайон аналогом Гарлема: если захотите устроить в районе экскурсию, никто вам не помешает. Надеюсь на это.

ВОРОТА И НЕ ТОЛЬКО

Что же касается многоэтажек и старых немецких домов… Это было и есть (причем многоэтажек стало гораздо больше, и они стали гораздо многоэтажнее), но есть в Балтрайоне и другое. Встречаются здесь и настоящие памятники. Вот некоторые из них.

Во-первых, Бранденбургские ворота, в которых в эпоху СССР было известное на весь город питейное заведение, а теперь эстетский Музей марципана. Одни из самых красивых городских ворот Кёнигсберга, а теперь Калининграда (подробнее о городских воротах – в прошлом выпуске проекта).

Во-вторых, Фридрихсбургские ворота, осколок величественного Фридрихсбургского форта, в котором некогда учился военному делу русский царь Петр Великий. Ворота сейчас отреставрировали, открыли на территории памятника музей и поставили скульптуру юного Петра – работы не кого-нибудь, а самого Зураба Церетели. Можно по-разному относиться к этому скульптору, но ведь имя!

В-третьих, на той же улице Портовой находится еще одна достопримечательность – бывшее здание янтарной мануфактуры. Конечно, его еще только предстоит привести в порядок и наполнить новым содержанием, но даже сейчас в своем довольно-таки плачевном виде оно выглядит колоритно. И еще говорят, там обитают привидения.

Бывшее здание янтарной мануфактуры еще только предстоит привести в порядок. Фото: Александр КАТЕРУША

Бесспорный памятник – комплекс зданий Южного вокзала, бывшего Главного вокзала Кёнигсберга. В отличие от многих других зданий центральной части города вокзал без существенных потерь пережил бомбардировки 1944-го и боевые действия 1945-го годов и сегодня является одним из наиболее кинематографичных объектов города.

Южный вокзал – это тоже Балтрайон. Фото: Александр Подгорчук

А какой роскошный подземный комплекс под вокзалом… Но проход туда доступен только избранным – место секретное.

ДОМ, КОТОРЫЙ ТРУДНО ОБОЙТИ

Условно Балтийский район можно разделить на «ближний» - от Преголи до Южного вокзала, и «дальний» - все, что за железной дорогой. Может показаться, что именно «дальний» Балтрайон – самый настоящий медвежий угол: неуютный, неприветливый, беспросветный. Но так считает только тот, кто обычно не рискует забираться вглубь района дальше Южного вокзала. Потому, что и в «дальней» части Балтона есть интересные места и свое очарование.

Например, один из самых больших жилых домов Калининграда. Представляется сразу какой-нибудь монструозный небоскреб размером никак не меньше Дома Советов. Но нет, дом в высоту весьма скромный – всего три этажа. Но вместе с тем он очень протяженный. Уникальный случай: подъезды этого дома выходят сразу на четыре улицы – Батальную, Автомобильную, Альпийскую и Альпийский переулок.

Центральной магистралью «дальнего» Балтрайона является улица Киевская, застроенная местами очень интересными старинными домами. В окрестностях Киевской находится и своего рода центральное место района. Главными ее точками являются бывший кинотеатр «Родина» и храм Рождества Пресвятой Богородицы, расположившийся в краснокирпичной кирхе, построенной в далеком 1897 году. Между прочим, один из первых православных храмов Калининграда.

ЗДЕСЬ БЫЛ ЗАВОД

Еще одна достопримечательность Балтийского района находится на улице Судостроительной. Это пивзавод «Понарт». Он успешно функционировал до войны, затем здесь варился пенный напиток уже в советское время, а в начале 1990-х годов производство вместе с помещениями было заброшено.

Лишь несколько лет назад благодаря усилиям бизнесменов-энтузиастов и региональной программе льготного кредитования на восстановление памятников старины завод начал возрождаться. Но уже не в качестве промышленного объекта, а туристического. Здесь кроме небольшой пивоварни появятся кафе, гостиница, различные пространства для творческих личностей и так далее. Комплекс зданий уже выглядит весьма привлекательно: если раньше были полуразрушенные «коробки» из красного кирпича, то теперь симпатичные строения в стиле лофт.

Думается, пройдет еще немного времени и «Понарт» станет главной точкой притяжения Балтрайона.