Михаил Задорнов, банк «Открытие»: золото у россиян стало одной из главных альтернатив долларам и евро

Население в России в качестве альтернатив доллару и евро активно использует золото, валюту близлежащих стран и юань, сообщил в интервью РИА Новости глава банка "Открытие" Михаил Задорнов.

"В качестве альтернативы недружественным валютам у населения, кроме простой конвертации в рубли или перевода валюты за границу, спросом пользуется золото (так было всю первую половину года), высокий интерес к валютам близлежащих стран и довольно большой спрос на юань", - рассказал банкир.

Он напомнил, что в банке "Открытие" есть вклады в юанях как для физических лиц, так и для корпоративных клиентов. Есть также задача – предоставить клиентам юаневые активные инструменты, то есть кредиты и облигации, добавил Задорнов.

По его мнению, население России сохранит сберегательную модель поведения, и граждане будут сберегать не только в виде остатков на счетах, но и какую-то долю держать в наличных.

«Доля валютных вкладов населения в российских банках в настоящее время находится на самом низком уровне за всю историю и составляет 9,5%», - отметил Михаил Задорнов.

«Население на начало года держало в российских банках порядка 93 миллиардов долларов и евро, эта цифра последние 15 лет оставалась относительно неизменной. По состоянию же на 1 октября, по данным Банка России, цифра снизилась до 60 миллиардов долларов и евро. Это значит, что с начала года из банков была выведена примерно треть валютных накоплений. Вместе с тем, сохранившиеся 60 миллиардов долларов – тоже очень большая сумма. То есть, две трети своей валюты население по-прежнему держит в российских банках", - добавил банкир.

Банк «Открытие» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Дочерние компании банка занимают лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховые компании «Росгосстрах» и «Росгосстрах Жизнь», «Открытие Инвестиции» (бренд, включающий продукты брокерской компании и УК «Открытие»), «НПФ Открытие», ООО «Открытие Факторинг» и др. Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА(RU)»), Эксперт РА («ruAA») и НКР («АA+.ru»).