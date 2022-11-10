Предиабет: Своевременная точка вмешательства

Врач-эндокринолог Светлана Землянухина рассказала о том, в какой момент можно предупредить развитие сахарного диабета 2-го типа и его осложнений.

- В настоящее время на нашей планете насчитывается 422 миллиона человек, страдающих сахарным диабетом 2-го типа, причем около 50% всех пациентов приходится на наиболее активный, трудоспособный возраст – 40–59 лет, - отметила Светлана Землянухина. – По данным ВОЗ, пациенты с сахарным диабетом погибают в 4 (!) раза чаще от сердечно-сосудистых осложнений (инфарктов, инсультов). Зачастую тяжелыми осложнениями, снижающими качество жизни, являются поражения сетчатки глаз (диабетические ретинопатии, слепота), поражение почек (нефропатии, хроническая болезнь почек), поражения нервных окончаний на разных уровнях (нейропатии), диабетическая стопа. Нередко эти осложнения приводят к инвалидизации и значительно сокращают продолжительность жизни.

Светлана Землянухина убеждена: потеря времени ведет к необратимым изменениям здоровья. Фото: «Медэксперт»

Врач обращает внимание на состояния, которые могут предшествовать сахарному диабету 2-го типа.

- Это ожирение различных степеней (в том числе и стадия предожирения), инсулинорезистентность – высокий уровень инсулина, неспособный эффективно снижать уровень глюкозы (сахара) в крови, повышение глюкозы крови натощак (нарушенная гликемия натощак), повышение глюкозы крови после приемов пищи (нарушенная толерантность к глюкозе), а также метаболический синдром (сочетание нескольких патологических состояний): абдоминальное ожирение - увеличение окружности талии у женщин >80 cм, у мужчин >94 cм, повышенное артериальное давление, повышение глюкозы крови, повышение «плохих» фракций холестерина, - перечислила симптомы Светлана Землянухина и добавила, что «данные изменения являются обратимыми при их выявлении на ранних стадиях и своевременно принятых лечебных и профилактических мерах».

- Исследования последних лет подтверждают, что даже на ранних стадиях предиабета могут проявляться изменения в мелких нервных волокнах и сосудах сетчатки глаза и почек, а также могут появляться боли и парестезии в стопах (жжение, покалывание, судороги, ощущение мурашек), связанные с поражением мелких сосудов и нервных окончаний стопы. А изменения на глазном дне, в почках, стопе, скорее всего, сигналят о рисках более быстрого развития осложнений. Потеря времени ведет к необратимым изменениям в органах, - убеждена врач-эндокринолог Светлана Землянухина. Платформой предупреждения сахарного диабета 2-го типа является: своевременное обращение к врачу-эндокринологу, диагностика стадии заболевания, а также индивидуально подобранная терапия.

КСТАТИ

Ожирение как фактор старения

- У людей с избыточным весом, ожирением после 40 лет головной мозг стареет более стремительно, а также уменьшается в объеме, - подчеркнула Светлана Землянухина. - К 50 годам вид и структура идентичны мозгу 60-летнего человека, у которого проблем с лишним весом нет. По данным ученых, мозг полных пациентов выглядит на десять лет старше, чем у людей того же возраста, но не имеющих проблем с лишним весом. Эти вопросы сегодня очень актуальны, так как население планеты в последние годы заметно прибавляет в весе и защита мозга станет одной из ведущих задач врачей уже в ближайшие годы.

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