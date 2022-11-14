Россияне рассказали сколько тратят на спонтанные покупки

Почти половина россиян часто или периодически совершают незапланированные покупки. В большинстве случаев речь идет о мелких тратах — шоколадке, продающейся на кассе магазина, или стаканчике кофе по дороге на работу. Спонтанную покупку дорогого гаджета или поездку на выходные в другой город наши соотечественники позволяют себе редко. Соответственно, подобные траты обходятся в скромные суммы — не более 1 тыс. рублей. Чаще всего совершают импульсивные покупки в офлайн магазине, их доля в онлайн минимальна. Таковы данные опроса*, проведенного СК «Росгосстрах Жизнь» и банком «Открытие» в рамках серии исследований по финансовой грамотности и экономическому поведению россиян.

Респондентам предлагалось ответить на вопрос, совершают ли они незапланированные покупки во время плановых походов в магазин, прогулок или по дороге на работу. Почти половина граждан «часто» (20%) или «периодически» (27%) подвержены внеплановым покупкам. Женщины склонны к спонтанности заметно чаще мужчин (58% против 42%).

В основном люди необдуманно покупают продукты питания (34%), одежду (28%), книги (14%), детские игрушки (11%) и компьютерные игры (10%). Очень редко внезапно организовывают себе поездку на отдых (5%) и посещают развлекательные мероприятия (4%). Каждый четвертый (25%) указал, что иногда может завернуть в кафе / ресторан / кофейню по дороге на работу или во время прогулки.

Подобные траты обходятся, как правило, в небольшие суммы — чаще всего до 1 тыс. рублей (38%) или в 1-5 тыс. рублей (30%). Каждый пятый может импульсивно потратить 5-15 тыс. рублей (21%). 8% — 15-30 тыс. рублей. Доля тех, кто расстается с более крупными суммами во время спонтанного шопинга, не превышает 4%.

Подавляющее большинство опрошенных совершают незапланированные покупки во время пребывания в магазине перед полками с товарами (82%). И лишь 8% участников опроса делают случайные покупки в онлайн-магазинах.

В числе регионов, жители которых чаще всего балуют себя небольшими незапланированными покупками — Санкт-Петербург и Ленинградская область (80%), Свердловская область (79%) и Московский регион (78%).

«Мы продолжаем серию исследований, связанных с финансовой грамотностью и экономическим поведением россиян. В частности, этот опрос показал, что достаточно много людей склонны к спонтанным и не всегда обдуманным тратам. Такой подход с точки зрения финансово грамотного поведения – не совсем верный и говорит о том, что люди в большей степени подвержены сиюминутным удовольствиям и не задумываются о своем будущем. В таких случаях желательно пересмотреть свое финансовое поведение, ведь грамотное управление финансами, выработка привычки копить на важные цели, в т.ч. позволяют сформировать крепкую подушку безопасности на случай непредвиденных обстоятельств в жизни», — комментирует директор блока маркет-менеджмент, член правления «Росгосстрах Жизнь» Наталья Белова.

Банк «Открытие» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Дочерние компании банка занимают лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховые компании «Росгосстрах» и «Росгосстрах Жизнь», «Открытие Инвестиции» (бренд, включающий продукты брокерской компании и УК «Открытие»), «НПФ Открытие», ООО «Открытие Факторинг» и др. Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА(RU)»), Эксперт РА («ruAA») и НКР («АA+.ru»).