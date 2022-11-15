Банк «Открытие» подключил онлайн-агрегатор по продаже полисов каско

«Открытие Авто» (блок автобизнеса банка «Открытие») запустил продажи электронных полисов каско. На сайте банка доступен агрегатор предложений от семи крупнейших страховщиков, который позволяет, не выходя из дома, выбрать наиболее выгодное решение с учетом доступной персональной скидки.

Для приобретения полиса е-каско нужно зайти на раздел «Страхование» на сайте банка, выбрать программу «КАСКО онлайн», ввести номер автомобиля, данные водительского удостоверения и контактный телефон. Калькулятор рассчитает стоимость полиса с учетом скидок за стаж и безаварийную езду в различных компаниях и с возможностью выбора дополнительных опций. За счет индивидуального подхода автовладельцам будет предложена наиболее подходящая цена страхового продукта. Завершить оформление поможет оператор выбранного пользователем страховщика. При необходимости клиентам доступны выездной и онлайн-осмотр транспортного средства.

Еще одно преимущество электронного полиса – быстрое и удобное оформление без походов в офис. После оплаты документ придет на электронную почту, указанную при оформлении, не позднее следующего дня после оплаты. Кроме того, полис моментально появится в базе страховых компаний: его легко проверить по номеру на сайте Российского союза автостраховщиков. Распечатывать полис необязательно. Инспектору ГИБДД при необходимости достаточно предъявить документ на экране смартфона или планшета.

«Банк постоянно расширяет продуктовый портфель за счет полезных страховых и сервисных опций для клиентов-автомобилистов, — отметил лидер трайба Автофинанс «Открытие Авто» Денис Сорокин. — Онлайн-оформление каско стало важным дополнением к запущенной летом программе «ОСАГО-онлайн», преимущества которой клиенты уже успели положительно оценить. На очереди - запуск новых востребованных автовладельцами услуг».

В ближайшее время сервис будет также доступен в интернет-банке и мобильном приложении банка «Открытие».

Банк «Открытие» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Дочерние компании банка занимают лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховые компании «Росгосстрах» и «Росгосстрах Жизнь», «Открытие Инвестиции» (бренд, включающий продукты брокерской компании и УК «Открытие»), «НПФ Открытие», ООО «Открытие Факторинг» и др. Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА(RU)»), Эксперт РА («ruAA») и НКР («АA+.ru»).

«Открытие Авто» - блок автобизнеса в банке «Открытие». Создан на основе РГС Банка, присоединившегося к «ФК Открытие» 1 мая 2022 года. Входит в топ-3 ключевых игроков рынка автокредитования. Среди клиентов банка - 5 из 10 ведущих российских автодилеров, а также пул автопроизводителей, выпускающих более 65% всех новых HCV и LCV в РФ. Партнерская сеть превышает 4 тысячи автосалонов по всей России.