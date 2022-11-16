«ЕР» устраняет пробелы в законодательстве для участников СВО и их семей

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С момента старта специальной военной операции (СВО) члены «Единой России» инициировали целый ряд законов с целью обеспечить социальную защиту военнослужащим. Работа в этом направлении идет постоянно, благодаря чему устраняются пробелы в законодательстве РФ.

Задействованным в СВО военным обеспечивается максимальная поддержка со стороны государства во исполнение соответствующих поручений президента Владимира Путина. Важнейшей задачей для «Единой России» является сегодня уделение должного внимания подпавшим под частичную мобилизацию соотечественникам, а также членам их семей, следует из заявления председателя партии Дмитрия Медведева.

Первую инициативу единороссов реализовали еще в марте: участникам СВО был предоставлен статус ветеранов боевых действий. Принятый парламентариями закон распространил на этих военных следующие меры социальной поддержки: ежемесячные денежные выплаты, льготы при оплате коммунальных услуг, льготный проезд в городском общественном транспорте, медицинское и санаторное обслуживание и др.

Этим же статусом наделили тех, кто отправился на фронт добровольно, соответствующий законопроект депутаты Госдумы России приняли в третьем чтении. Сенаторы и депутаты от ЕР разрабатывали документ в соавторстве с секретарем генерального совета партии Андреем Турчаком.

Другой закон, инициированный «Единой Россией», предоставил статус ветеранов боевых действий гражданским лицам, привлеченным к выполнению различных задач в рамках проведения СВО. Речь идет о гражданском персонале вооруженных сил страны, сотрудниках ремонтных бригад, докторах и других специалистах.

Кроме того, с момента начала СВО приняли предложенные ЕР законы, обеспечившие боевым выплатам защиту от списаний за задолженности, а также повышение размера пособий по уходу за детьми матерям, проходящим военную службу. Военные, получившие ранения, получили при этом возможность продолжить службу, заняв специальные должности.

«За восемь месяцев СВО нами принято немало мер поддержки наших военнослужащих и их семей на федеральном уровне, - говорится в письме Турчака на имя премьер-министра Мишустина. - На региональном реализуется порядка 50 различных видов помощи - от бесплатного горячего питания в школах для детей участников СВО до налоговых льгот и единовременных выплат».

По инициативе «Единой России» были внесены изменения в трудовое законодательство: в него включили норму, по которой работодатели обязаны обеспечивать сохранение рабочих мест за всеми сотрудниками, которые отправляются на СВО.

Подпавших под частичную мобилизацию лиц наделили правом на передачу управления бизнесом на основании доверенностей. Члены российского правительства поддержали также инициативу ЕР не учитывать доходы мобилизованных при расчетах мер социальной поддержки членов их семей, сообщает сайт ER.RU.

«В Калининградской области выплату мобилизованным увеличили с 15 до 100 тысяч рублей с октября текущего года. Такая мера поддержки доступна для семьи мобилизованного гражданина. В случае, если он не женат, то выплата может быть перечислена его совершеннолетним детям. Последнее действует в случае отсутствия родителей и жены. Также ветераны боевых действий на Украине могут рассчитывать и на единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей.

Важно еще и то, что эти выплаты не будут учитываться в доходе семьи при определении права на другие меры социальной поддержки. Была введена и региональная мера поддержки в 1 млн рублей семьям погибших военнослужащих и полмиллиона рублей в случае, если мобилизованный получит инвалидность. Кроме того, мобилизованные смогут получить и бесплатную медицинскую помощь в Доме ветеранов, там работает команда узких специалистов по реабилитации», - рассказал секретарь Калининградского регионального отделения партии «Единая Россия», председатель Законодательного собрания Калининградской области Андрей Кропоткин.