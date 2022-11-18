Максим Решетников: нацпроект «Производительность труда» повысил доходы компаний на 60 млрд рублей

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Министр экономического развития сообщил председателю правительства РФ о реализации национального проекта «Производительность труда». В его контуре более 4000 компаний. Половине из них эксперты уже помогли оптимизировать процессы.

«Правительство реализует соответствующий национальный проект последние пять лет. Его главная задача — повысить эффективность российских предприятий. Что, соответственно, предполагает совершенствование навыков персонала, оптимизацию использования внутренних ресурсов и, конечно, внедрение самых передовых технологий и практик. В текущих условиях это особенно важно. Национальный проект охватил уже все регионы нашей страны и порядка 1,5 млн работников. Сейчас многим предприятиям приходится перестраивать логистические и товарные цепочки, выходить на новые рынки сбыта. От того, насколько конкурентоспособными окажутся товары и услуги, будет зависеть успех и скорость адаптации к текущим вызовам», — отметил Михаил Мишустин.

«На сегодня 2300 компаний, где уже завершился проект за 2019-2021 годы, увеличили свои доходы на 61 млрд рублей. И это только от тех проектов, которые были реализованы. Это в 4,5 раза больше, чем государство потратило на нацпроект в этот же период (13,5 млрд). А если посмотреть на дополнительный вклад этих компаний в экономику в целом, он составляет 383 млрд», — сообщил Максим Решетников.

Нацпроект «Производительность труда» реализуется под кураторством первого заместителя председателя правительства Андрея Белоусова. Он сообщил премьер-министру о последних изменениях национального проекта.

«Более плотно вовлекаем Агентство развития навыков и профессий (бывшее «Ворлдскилс Россия») для повышения квалификации рабочих по лучшим международным стандартам и практикам. Запустили платформу «Эффективность.рф». Обучаем компании цифровым технологиям управления производством для улучшения операционных показателей. Это одна из важнейших составляющих нацпроекта», — подчеркнул Андрей Белоусов.

Максим Решетников отметил растущую роль субъектов РФ. Расширяется сеть региональных центров компетенций: их уже более 60. Многие регионы дополнительно к федеральным мерам поддержки запускают местные: субсидии на приобретение оборудования, программы займов региональных ФРП.

«Еще раз подчеркну: роль нацпроекта намного шире, чем просто оптимизация процессов. Это не разовые улучшения, а формирование долгосрочной культуры высокой производительности труда», — добавил Максим Решетников.

Сейчас Минэкономразвития готовит предложения по продлению и расширению нацпроекта за периметр 2024 года. Если они будут приняты, в два раза увеличится число потенциальных предприятий-участников. К нацпроекту получат доступ компании ЖКХ, туризма, санаторно-курортного отдыха и здравоохранения. Бережливому производству обучат почти 200 тысяч работников.