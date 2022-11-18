Калининградцу, обвиняемому в избиении Павла Прилучного, присудили больше года исправительных работ

Владимир Семенов и его адвокат пока не решили, будут ли подавать апелляцию. Фото: Александр Подгорчук

Кажется, в громком деле о драке владельца калининградского ночного клуба «Завод» и Павла Прилучного поставлена точка. В пятницу, 18 ноября, суд в Калининграде вынес приговор владельцу заведения Владимиру Семенову, которого обвиняли в избиении актера. Сам инцидент произошел 22 ноября 2020 года. Прилучный потребовал с обидчика 4,5 миллиона рублей.

Павел Прилучный лично приезжал в суд в Калининграде всего лишь раз - в октябре этого года. Фото: Александр Подгорчук

Семенова признали виновным в причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности (статья 118 УК РФ) и назначили ему наказание в виде исправительных работ сроком 1 год и 5 месяцев с удержанием 15% зарплаты в доход государства. При этом изначально действия бизнесмена квалифицировали по другой статье - об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека. Но суд действия Владимира Семенова истолковал иначе.

- Нормальный приговор, обоснованный с учетом обстоятельств, которые установлены, - прокомментировал «Комсомолке» приговор адвокат Семенова Денис Бушуев. - Одной целью было добиться того, чтобы признали недостоверными показания потерпевшего, потому что они таковыми являлись. Второй целью было добиться разумной квалификации действий моего подзащитного. Мы, безусловно, настаивали на том, что он действовал в состоянии необходимой обороны. Но суд в этой части посчитал наши доводы несостоятельными.

Адвокат отметил, что намерен обсудить с Владимиром Семеновым вопрос дальнейшего обжалования приговора:

- Мы подумаем над тем, стоит ли нам подавать апелляционную жалобу или нет. Наказание соответствует санкции статьи, по которой квалифицированы действия моего доверителя.

Итак, исправительные работы для владельца клуба «Завод». Что это такое? Оказывается, Владимиру Семенову вовсе не придется больше года мести улицы.

- Это работы с удержанием процента заработка в пользу государства. Все. Речь не о принудительных работах, - пояснил Денис Бушуев.

По словам адвоката, Семенов «вполне доволен приговором».

- Конечно, по сравнению с заявленным, предложенным наказанием, прозвучавшим от прокурора, результат вполне достойный. Владимир Семенов доволен, - заключил Денис Бушуев.

Отметим, что приговор не вступил в законную силу.

Реакция Павла Прилучного пока неизвестна.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Помню первый удар в затылок»: Прилучный впервые выступил в суде в Калининграде по делу об избиении

Актер рассказал, что после съемочного дня пришел в клуб «Завод», владелец которого пригласил его в спортивный зал, расположенный на втором этаже, и без повода стал наносить ему удары. (Подробности)