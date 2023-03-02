Экс-участница «Дома-2» вышла замуж за бомжа из Калининграда

Яна и Саша вместе уже не первый год. Фото: телеканал «Пятница»

В съемках реалити-шоу «Четыре свадьбы» на телеканале «Пятница!» приняли участие влюбленные из Калининграда. Это известная в городе пара: блогерша, участница реалити-шоу «Дом-2» Яна Казанцева и Сашка, бывший бомж с Ленинского проспекта.

Влюбленным предстоит сыграть свадьбу. Молодые устроят ее в стиле пляжной вечеринки с бюджетом 100 тысяч рублей. Фишка торжества – краски Холи.

Как сообщает пресс-служба канала, ради победы в шоу Яне и Александру предстоит попробовать превзойти своих конкурентов в организации торжества и доказать, что их свадьба – лучшая.

В финале выпуска участницы голосуют, выставляя оценки по ряду критериев: свадебное платье, банкетное меню, оформление зала. Побеждает невеста, чья свадьба набирает наибольшее количество баллов.

Удастся ли влюбленным из Калининграда победить в реалити-шоу «Четыре свадьбы», можно увидеть уже сегодня, 2 марта, в 18.00 на телеканале «Пятница!».

О Яне и Саше мы рассказывали год назад. Калининградка встретила молодого бродягу – грязного и не очень ароматного – на Ленинском проспекте возле фонтана. Она с ним познакомилась, угостила кофе.

Как и положено блогеру, Яна все происходящее снимала на видео и выкладывала в соцсети. Подписчики активно лайкали и комментировали. Ну и закрутилось, завертелось.

С тех пор Яна и Саша встречаются, ведут соцсети и активно зарабатывают. По словам Яны, ей удается заработать около 100 тысяч рублей в месяц.

Многие упрекают девушку в неискренности и желании быть с деньгами. Она же уверяет, что это любовь. Сам Сашка тоже обожает Яну, вместе они ходят на тусовки, в кино и рестораны, а также летают в путешествия.