Потерянное кольцо и немытые ноги: Как прошла свадьба экс-участницы «Дома-2» и бомжа из Калининграда

Жених Александр не выглядел слишком счастливым, зато Яна старалась задавать тон за двоих. Фото: телеканал «Пятница»

В очередном выпуске реалити-шоу «Четыре свадьбы» на телеканале «Пятница!» поучаствовали влюбленные из Калининграда. Это известная в городе пара: блогерша, экс-участница реалити-шоу «Дом-2» Яна Казанцева и Александр, бывший бомж с Ленинского проспекта.

Влюбленные решили сыграть свадьбу в стиле пляжной вечеринки с бюджетом 100 тысяч рублей. Съемки проходили еще летом, а в эфир шоу выдали только сейчас.

«Надевайте купальники!»

30-летняя Яна конкурировала в шоу с девушками-невестами из Иваново, Уфы и Кургана. Всем им нужно было сначала рассказать о своей свадьбе, а потом показать ее и доказать, что именно она – лучшая.

Яна (в центре) и ее конкурентки. Фото: телеканал «Пятница»

Калининградка еще в самом начале шоу объявила, что намерена угощать гостей на пляже шашлыками, помидорами и огурцами. Мол, никаких изысков вроде лобстеров и семги не ждите.

- У меня будет около 50 человек. Такие гости необычные… Немножко бомжи. Они, понимаете, гости моего жениха. Он же бывший бомж, - не преминула напомнить Яна.

Кажется, конкурентки к этому готовы не были. Девушки, мягко говоря, удивились, услышав историю о том, как Яна встретила Сашу, лежавшего на асфальте, отмыла и полюбила. Так бомж превратился в голубоглазого принца.

- Я не хочу на эту свадьбу! – тут же завизжала участница из Кургана. – Я не могу быть с бомжами рядышком! Я даже представила, как там будет вонять на весь пляж!

- Любовь зла, полюбишь и бомжа, - сказала участница из Уфы.

Остальные остались ждать в предвкушении торжества.

- Моя свадьба будет проходить на берегу моря, прям на пляже. Дресс-код? Купальники надевайте! Будете плавать всю тусовку! Мне больше еды хоть достанется, - не растерялась Яна.

Калининградка вообще всю передачу чувствовала себя уверенно и была действительно самой веселой героиней.

- Они вообще мне не конкурентки! Все три – одинаковые. Я звезда здесь! Выиграть должна я, - говорила Яна, называя себя главным и самым популярным блогером Калининграда.

Где кольцо?

- Параллельные миры пересекаются, - так описал пару Яна + Саша ведущий шоу, когда влюбленные показались в калининградском в загсе. После рядовой церемонии и марша Мендельсона вся компашка направилась к морю.

Церемонию провели на фоне море. Фото: телеканал «Пятница»

Там-то и случился выплеск эмоций. Причем у всех. Соперницы по шоу критиковали платье Яны – оно им показалось старомодным и несвежим (позже Яночка призналась, что брала его в прокате). Не понравилось девушкам и бюджетное «Советское шампанское» на столе и зефир, которым предложили закусывать.

Настоящая жуть началась, когда девчонки заметили, что у Саши на пальце… нет кольца. Оказалось, что новоиспеченный муж потерял обручалку стоимостью 4 тысячи рублей прямо на пляже.

«Праздник еще не начался, а жених и невеста уже поругались», - ехидно проговорил ведущий.

Яна действительно устроила истерику, кричала на Сашку и даже бросалась в него песком – тут же досталось и гостям.

Правда, расстраиваться долго не пришлось. Какой-то мальчишка с пляжа умудрился найти кольцо в песке, чем обрадовал всех, за исключением жениха – тому было вообще все равно.

Кажется, этот счастливый случай несколько спас вечеринку. Она, как и обещала Яна, получилась необычной. Были и гости-бомжи, и недорогое кафе с верандой и видом на море.

Единственное, что смутило присутствующих, так это место, которое выбрала Яна. Все надеялись на тихое побережье Куршской косы, а получили обычный городской пляж с толпами отдыхающих и зевак.

В какой-то момент гости начали преподносить молодым подарки. Символически кто-то подарил мыло. Все логично – Яна ведь отмыла своего жениха перед тем, как влюбиться. Это действо решили повторить прямо на пляже. Самыми немытыми определили ноги жениха. Их обмыли прямо в море, неподалеку от посторонних отдыхающих.

Завершилась необычная вечеринка фаер-шоу и поеданием торта.

Полный финиш

В конце выпуска участницы всерьез переругались, оценивая свадьбы друг друга. Началось голосование, обсуждение платья, банкета и торжества.

- Ждали море, песок, красивую свадьбу на берегу, но не на центральном же пляже! - разочарованно проговорила одна.

- Шары бы хоть воздушные надула! – упрекнула другая.

Яна была в своем репертуаре и заявила: «Я себя чувствовала королевой. Мне было кайфово – все гуляли и танцевали на моей свадьбе. А что бюджетно – так Сашка не работает. Я одна все тяну, че тут непонятного?!»

Но все эти обстоятельства не позволили калининградской паре победить. Лидером стали участники из Уфы, а Яна и Сашка заняли последнее, четвертое место.

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