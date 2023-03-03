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Общество3 марта 2023 11:03

Потерянное кольцо и немытые ноги: Как прошла свадьба экс-участницы «Дома-2» и бомжа из Калининграда

Церемонию устроили на побережье Балтийского моря
Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША
Жених Александр не выглядел слишком счастливым, зато Яна старалась задавать тон за двоих.

Жених Александр не выглядел слишком счастливым, зато Яна старалась задавать тон за двоих.

Фото: телеканал «Пятница»

В очередном выпуске реалити-шоу «Четыре свадьбы» на телеканале «Пятница!» поучаствовали влюбленные из Калининграда. Это известная в городе пара: блогерша, экс-участница реалити-шоу «Дом-2» Яна Казанцева и Александр, бывший бомж с Ленинского проспекта.

Влюбленные решили сыграть свадьбу в стиле пляжной вечеринки с бюджетом 100 тысяч рублей. Съемки проходили еще летом, а в эфир шоу выдали только сейчас.

«Надевайте купальники!»

30-летняя Яна конкурировала в шоу с девушками-невестами из Иваново, Уфы и Кургана. Всем им нужно было сначала рассказать о своей свадьбе, а потом показать ее и доказать, что именно она – лучшая.

Яна (в центре) и ее конкурентки.

Яна (в центре) и ее конкурентки.

Фото: телеканал «Пятница»

Калининградка еще в самом начале шоу объявила, что намерена угощать гостей на пляже шашлыками, помидорами и огурцами. Мол, никаких изысков вроде лобстеров и семги не ждите.

- У меня будет около 50 человек. Такие гости необычные… Немножко бомжи. Они, понимаете, гости моего жениха. Он же бывший бомж, - не преминула напомнить Яна.

Кажется, конкурентки к этому готовы не были. Девушки, мягко говоря, удивились, услышав историю о том, как Яна встретила Сашу, лежавшего на асфальте, отмыла и полюбила. Так бомж превратился в голубоглазого принца.

- Я не хочу на эту свадьбу! – тут же завизжала участница из Кургана. – Я не могу быть с бомжами рядышком! Я даже представила, как там будет вонять на весь пляж!

- Любовь зла, полюбишь и бомжа, - сказала участница из Уфы.

Остальные остались ждать в предвкушении торжества.

- Моя свадьба будет проходить на берегу моря, прям на пляже. Дресс-код? Купальники надевайте! Будете плавать всю тусовку! Мне больше еды хоть достанется, - не растерялась Яна.

Калининградка вообще всю передачу чувствовала себя уверенно и была действительно самой веселой героиней.

- Они вообще мне не конкурентки! Все три – одинаковые. Я звезда здесь! Выиграть должна я, - говорила Яна, называя себя главным и самым популярным блогером Калининграда.

Где кольцо?

- Параллельные миры пересекаются, - так описал пару Яна + Саша ведущий шоу, когда влюбленные показались в калининградском в загсе. После рядовой церемонии и марша Мендельсона вся компашка направилась к морю.

Церемонию провели на фоне море.

Церемонию провели на фоне море.

Фото: телеканал «Пятница»

Там-то и случился выплеск эмоций. Причем у всех. Соперницы по шоу критиковали платье Яны – оно им показалось старомодным и несвежим (позже Яночка призналась, что брала его в прокате). Не понравилось девушкам и бюджетное «Советское шампанское» на столе и зефир, которым предложили закусывать.

Настоящая жуть началась, когда девчонки заметили, что у Саши на пальце… нет кольца. Оказалось, что новоиспеченный муж потерял обручалку стоимостью 4 тысячи рублей прямо на пляже.

«Праздник еще не начался, а жених и невеста уже поругались», - ехидно проговорил ведущий.

Яна действительно устроила истерику, кричала на Сашку и даже бросалась в него песком – тут же досталось и гостям.

Правда, расстраиваться долго не пришлось. Какой-то мальчишка с пляжа умудрился найти кольцо в песке, чем обрадовал всех, за исключением жениха – тому было вообще все равно.

Кажется, этот счастливый случай несколько спас вечеринку. Она, как и обещала Яна, получилась необычной. Были и гости-бомжи, и недорогое кафе с верандой и видом на море.

Единственное, что смутило присутствующих, так это место, которое выбрала Яна. Все надеялись на тихое побережье Куршской косы, а получили обычный городской пляж с толпами отдыхающих и зевак.

В какой-то момент гости начали преподносить молодым подарки. Символически кто-то подарил мыло. Все логично – Яна ведь отмыла своего жениха перед тем, как влюбиться. Это действо решили повторить прямо на пляже. Самыми немытыми определили ноги жениха. Их обмыли прямо в море, неподалеку от посторонних отдыхающих.

Завершилась необычная вечеринка фаер-шоу и поеданием торта.

Полный финиш

В конце выпуска участницы всерьез переругались, оценивая свадьбы друг друга. Началось голосование, обсуждение платья, банкета и торжества.

- Ждали море, песок, красивую свадьбу на берегу, но не на центральном же пляже! - разочарованно проговорила одна.

- Шары бы хоть воздушные надула! – упрекнула другая.

Яна была в своем репертуаре и заявила: «Я себя чувствовала королевой. Мне было кайфово – все гуляли и танцевали на моей свадьбе. А что бюджетно – так Сашка не работает. Я одна все тяну, че тут непонятного?!»

Но все эти обстоятельства не позволили калининградской паре победить. Лидером стали участники из Уфы, а Яна и Сашка заняли последнее, четвертое место.

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