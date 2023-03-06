Банк «Открытие»: «Мир» побеждает – карты российской платежной системы в 2023 году станут лидером рынка

В течение года на российском карточном рынке произойдет перераспределение доли трансакций в пользу карт национальной платежной системы «Мир». В результате по итогам 2023 года картой «Мир» может оплачиваться более 60% всех покупок. Это следствие не только прекращения работы в России международных платежных систем, но и активного развития функционала Национальной системы платежных карт (НСПК), полагает Виталий Брикунов, директор департамента эквайринга банка «Открытие».

К концу 2022 года доля платежей по картам международных платежных систем, несмотря на их уход с российского рынка еще в марте и последовавший за этим ажиотажный спрос на карты «Мир», составляла порядка 60%. В 2023 году ситуация может кардинально поменяться и «Мир», учитывая динамичный тренд на увеличение объема безналичных операций, станет лидером карточного рынка. По нашим прогнозам, к концу года, более 60% платежей будет проходить по картам отечественной платежной системы.

Такая смена тренда неизбежно отразится на всех участниках рынка платежей, в том числе на клиентах банков. Разберемся, почему.

Казалось бы, уход международных платежных систем должен был снизить конкуренцию и существенно ухудшить качество платежных сервисов для клиентов. Конкуренция, конечно, снизилась, но пока этот фактор критично не повлиял на развитие платежных инструментов. Обработка НСПК всех карточных операций внутри страны позволила избежать остановки проведения платежей и поддержать функционирование многих платежных инструментов.

Да, банки и держатели карт столкнулись с рядом сложностей: это и прекращение работы Apple Pay и Google Рay, и невозможность оплаты картами российских банков в зарубежных интернет-магазинах, и ограничения в работе мобильных приложений банков. Но мы видим трансформацию рынка: рост эмиссии карт «Мир», возможность использовать Mir Рау на Android и СБПэй на смартфонах с разными операционными системами, развитие Рау-решений от банков, внедрение платежных стикеров, которыми могут пользоваться и владельцы Apple. Мы видим также развитие прочих инструментов НСПК: совершенствование функций Системы быстрых платежей (СБП), в том числе сценарии оплаты по NFC-технологии, внедрение онлайн-оплаты через Mir Рау, транспортные и другие решения.

Так что отечественная платежная система не отстает от международных по техническим решениям, и от перехода на «Мир» клиенты вряд ли что-то потеряют.

Однако, кроме технических возможностей проведения безналичных платежей, есть и другая крайне важная для клиентов и банков сторона вопроса – финансовая. Структура интерчейнджа – межбанковской комиссии за расчеты по картам – у «Мира» отличается от ушедших международных платежных систем. А интерчейндж является важной статьей доходов банков, из которых они в том числе начисляют клиентам кешбэк в рамках программы лояльности. Эта комиссия составляет определенный процент от суммы операции и зависит от вида банковской карты, способа проведения платежа и сферы деятельности торговой точки.

Чтобы определить, к какому именно сегменту бизнеса относится продавец, банк-эквайер, обеспечивающий в точке оплату по банковским картам, присваивает ему MCC-код – четырехзначный номер, соответствующий виду деятельности. Если MCC-код присвоен неверно, ресторан может определяться банком при проведении платежа как фастфуд, а магазин у дома – как супермаркет или сувенирная лавка. Из-за такого некорректного определения вида деятельности предприятия клиенту могут не начислить кешбэк. Да и банк-эмитент получит другой размер комиссии за проведение этого платежа.

НСПК начала контролировать корректность присвоения МСС-кодов, в том числе по картам ушедших платежных систем, и штрафовать банки за подобные нарушения. С этой же целью в январе 2023 года НСПК унифицировал ставки интерчейнджа для продуктового ритейла и предприятий общепита. Теперь для торговых точек одного сегмента бизнеса они одинаковые. Унификация ставок снизит для клиентов риск ошибок при начислении кешбэка и увеличит объем кешбэка по картам «Мир».

Тем не менее, унификация ставок интерчейнджа может сказаться на самих программах лояльности. Снижение размера комиссий по картам «Мир» с одновременным «вымыванием» карт иностранных платежных систем, по которым комиссии больше, ставит банки перед выбором: уменьшать кешбэк, рискуя потерять лояльность клиентов, или компенсировать выпадающие доходы от интерчейнджа из других источников. Возможно, банкам придется корректировать бизнес-модели с учетом того, что в перспективе доля безналичных платежей продолжит расти, в том числе, за счет увеличения объема оплат и переводов через СБП. Так, по нашим оценкам, доля СБП в ритейле к концу 2023 года может увеличиться более чем в 2 раза. Это неизбежно будет подталкивать банки к адаптации своих программ лояльности и введению кешбэка за расчеты через СБП.

Таким образом, в 2023 году мы увидим, как клиенты и банки начнут приспосабливаться к доминированию карт «Мир» на рынке безналичных платежей. Но уже сейчас можно уверенно можно говорить о том, что кардинальная смена тренда на этом рынке не должна повлиять на его привлекательность для клиентов.