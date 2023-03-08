Сокровища калининградских музеев: Шкатулка колдуна, китель космонавта Леонова, панорама штурма Кенигсберга

Оловянная посуда из Кнайпхофа. Фото: Алексей ДЕНИСЕНКОВ

В прошлом выпуске рубрики мы познакомились с замечательной коллекцией образцов живой природы и совершили «Путешествие за грань» - так называется экскурсия, которая знакомит с археологическими богатствами нашего края. Сегодня же отправимся изучать раритеты довоенного Кенигсберга, окунемся в атмосферу штурма города весной 1945 года, заглянем туда, куда в обычные дни вход воспрещен – в музейные фонды.

НАБОР ЧЕРНОКНИЖНИКА

Без малого двадцать лет назад во время археологических раскопок на территории Королевского замка был найден очень интересный артефакт – круглая серебряная шкатулка, в которой находились амулеты, испещренные магическими символами. Всего 11 штук. Находку с легкой подачи журналистов окрестили «шкатулкой колдуна» и отправили на экспертизу. Кому она принадлежала? Кто ее сделал? Когда? Увы, ответ удалось получить только на третий вопрос, и то весьма приблизительный – созданы магические предметы были в XVI – XVIII вв. Но имя мастера и имя владельца шкатулки до сих пор загадка, хотя к попытке ответить на эти вопросы подключали известных европейских ученых.

Поначалу появилась захватывающая версия о том, что магические амулеты могли принадлежать знаменитому Паулю Скалиху – хорватскому авантюристу и чародею, который обретался при дворе первого герцога Пруссии Альбрехта Бранденбургского. Однако эта гипотеза не подтвердилась. Ясно одно – пользовался загадочными предметами кто-то из представителей тайных обществ. Может, кто-то из розенкрейцеров. Может, из масонов. Кстати, самая крупная масонская ложа Кенигсберга – «Три короны» - располагалась на правом берегу Королевского пруда, нынешнего Нижнего озера. Фактически – прямо напротив здания историко-художественного музея, где сегодня и хранится «шкатулка колдуна».

- Предположительно последним владельцем шкатулки был король Пруссии Фридрих Вильгельм II, преемник Фридриха Великого. То есть мы можем смело говорить о второй половине XVIII века, - говорит старший научный сотрудник сектора «История» Александр Новиков.

ДВЕРИ, СТАТУИ, ТРУБЫ

Однако перейдем от магических экспонатов к более приземленным, но при этом не менее интересным. Например, в экспозиции, посвященной истории Кенигсберга, есть несколько оригинальных дверей кирх Восточной Пруссии. Кирхи сегодня, как правило, пребывают в состоянии руин, а двери целехонькие. Каждый посетитель может их не только посмотреть, но и потрогать.

Дверь одной из старинных кирх. Фото: Алексей ДЕНИСЕНКОВ

Не менее любопытны раскрашенные деревянные скульптуры, которые когда-то украшали внутреннее убранство церквей. Особенно впечатляет фигура Девы Марии из Новой Альтштадской кирхи (она располагалась до войны в районе сегодняшнего Московского проспекта). Как живая!

Фигура Девы Марии из Новой Альтштадской кирхи. Фото: Алексей ДЕНИСЕНКОВ

- А вот - часть фриза и кариатиды, украшавшие надгробие прусского герцога Альбрехта, - говорит Александр Новиков. – Все это было найдено на территории Кафедрального собора.

Рядом – фрагмент деревянной водопроводной трубы, обнаруженный при раскопках в центре города. Предположительно – XVII век. За стеклом - богатая коллекция керамических курительных трубок, аптечных (и не только) склянок, кирпичей с отпечатками лап диких животных и клеймами мастеров. По соседству витрина, в ней - несколько монет, отчеканенных в Восточной Пруссии в то время, когда провинция находилась под управление российской короны. На монетах – портрет императрицы Елизаветы Петровны, ее замысловатый вензель и двуглавый орел. Кстати, монеты довольно редкие и дорогие.

И МАЛЕНЬКИЙ РЕМБРАНДТ НА СТЕНЕ…

На втором этаже музея сейчас проходят две временные выставки. Одна из них посвящена Петру Великому (открывшаяся в прошлом году в честь 350-летия российского императора), вторая – заграничным походам русской армии 1813-15 гг. Здесь тоже немало экспонатов, притягивающих взор. Например, оловянная посуда с клеймом города Кнайпхоф – сделана она приблизительно в то время, когда Петр учился в Кенигсберге фортификационному и артиллерийскому искусству. Или – редкая гравюра «Петр на Ладожском озере», созданная неизвестным автором.

- А это – кираса нижних чинов русской армии образца 1806 года, - рассказывает заведующая сектором «История» Эльвира Юрченко. – Интересно, что российский император Александр I преподнес в подарок прусскому королю 200 подобных кирас. На внутренней стороне выбиты имена лучших кирасиров.

Имеется в экспозиции музея и работа знаменитого нидерландского художника Рембрандта. Небольшой, но очень примечательный офорт.

- Она называется «Мужчина в высокой шляпе», - говорит старший научный сотрудник музея, искусствовед Алена Мирошниченко. – Одна из ранних работ великого мастера.

- Как же она оказалась в музее? – спрашиваю.

- Это подарок губернатора.

УНИКАЛЬНЫЙ ЭКСПОНАТ

Рассматриваем макет Кенигсберга, сделанный перед его штурмом, весной 1945 года, – уникальнейший экспонат, – после чего нас ждет панорама штурма города-крепости. Как будто попадаем те жестокие апрельские дни. Вокруг – ожившие эпизоды смертельного боя. Видим знакомые здания. Вот биржа со львами у входа, в стороне - силуэт Королевского замка. А там дальше – интерьеры знаменитого ресторана «Блютгерихт», который находился в замке.

- Панорама была сделана в 2017 году мастерами питерской команды «Невский баталист», примерно 40 человек работали над ней 2,5 месяца, - рассказывает руководитель пресс-службы музея Анна Булатова.

Получилось, прямо скажем, очень реалистично. До мельчайших деталей. Недаром панорама штурма Кенигсберга сегодня является одним из самых популярных экспозиций, особенно, понятное дело, у мальчишек.

Панорама штурма Кенигсберга сегодня является одним из самых популярных экспозиций, особенно, понятное дело, у мальчишек. Фото: Алексей ДЕНИСЕНКОВ

Что интересно, часть элементов панорамы являются, что называются, оригинальными. Например, таблички с названиями улиц или чугунные водопроводные люки.

Возле панорамы – стена, увешанная десятками, если не сотнями старых фотографий. Это еще одно музейное сокровище, без преувеличения.

- Здесь фотографии участников штурма Кенигсберга и Восточно-Прусской наступательной операции. Несколько лет назад мы объявили специальную акцию, нам стало приходить множество писем с фото. Приходят до сих пор, - говорит Анна Булатова.

Живая история!

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В ФОНДЫ!

Последняя точка сегодняшней прогулки – музейные фонды. Спускаемся по старинной лестнице. Идем по длинному узкому коридору… Внизу знакомимся с главным человеком этого таинственного «подземелья» - Ининой Ильиничной Эйдельман, главным хранителем фондов.

- Всего у нас пять хранилищ, - говорит Ирина Эйдельман. – Естественнонаучная коллекция, археологическая, собрание документов, нумизматики, изобразительного искусства. Самый богатый музейный фонд в области – более 150 тысяч экземпляров.

В фондах хранится много интересного. Например, рыцарские шлемы. Фото: Алексей ДЕНИСЕНКОВ

При этом фонды постоянно пополняются, причем главным образом за счет калининградцев – горожане приносят в музей разнообразные примечательные вещи. Например, документы, старые газеты, карты, схемы, самовары, передают коллекции значков и монет… Из Гусева как-то привезли прожекторы, которые производились на гремевшем в советское время заводе светотехнической аппаратуры. Завода давно нет, а с его продукцией до сих пор можно познакомиться.

- А вот здесь, - Ирина Ильинична открывает один из стеллажей, - у нас хранится одежда. Взгляните, какие платья и сарафаны! А вот китель. Знаете, чей?

- Нет, - пожимаю плечами.

- Алексея Архиповича Леонова. В нем он был во время полета в рамках миссии «Союз – Аполлон». Лично нам подарил. Вообще, Леонов очень тепло относился к нашему музею.

Есть в фондах синяя лампа из кабинета бывшего губернатора Юрия Маточкина, костюм другого главы области, Леонида Горбенко…

- Наверное, самые популярные экспонаты фондов – это вещи знаменитостей, - говорит Ирина Эйдельман.

- Самые популярные? То есть и обычные посетители музея могут с ними познакомиться?

- Могут. Каждую третью субботу месяца в фонды организуются экскурсии. Имейте это в виду. Поэтому добро пожаловать!

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