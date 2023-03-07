Плечом к плечу: партия ЛДПР объединит волонтеров Калининградской области

В ЛДПР уверены, что «швейбатов» станет больше по всей России. Фото: Родион СЕВАСТЬЯНОВ

Лидер партии ЛДПР Леонид Слуцкий заявил о создании в России движения «Плечом к плечу». Он призвал объединиться не только всем оппозиционным партиям, но и неравнодушным патриотам страны. Каждый человек сможет внести свой вклад и приблизить Победу. И, как добавил Слуцкий, в движении не будет бюрократии или партсобраний.

Лидер партии ЛДПР Леонид Слуцкий:

«На самом деле, в России сейчас всего две партии. Победители — это и те, кто на линии соприкосновения, и те миллионы россиян, кто словом и делом в своей ежедневной жизни помогают нам победить. Пораженцы уехали из России. Поэтому главная партия страны — это, конечно, победители. ЛДПР — это партия русской победы. И мы готовы поддержать и объединить всех, кто по-настоящему переживает за страну и приближает нашу победу»

Полгода назад в партию ЛДПР обратились женщины из движения «Шьем для наших». Сначала это было просто инициатива нескольких активисток, а сейчас объединяет женщин в 150 городах России. Они шьют для участников СВО нательное и термобелье, маскировочные сети, варежки, балаклавы, повязки, шапки, дождевики и даже носилки и не только. Многие участницы «Шьем для наших» присоединились к движению после того, как их мужья, отцы и братья отправились в зону СВО.

«Только из Перми мы отправили 17 тысяч тонн готовой продукции в зону СВО. Если говорить про 150 городов, то я даже не представляю, сколько там изделий. Наша помощь - адресная. Мы получаем конкретные запросы от наших ребят, их размеры. Стараемся как можно быстрее все отшить и отправить. Часто сталкиваемся с проблемами, которые сами не можем решить. Например, с отправкой груза» - рассказывает координатор движения «Шьем для наших» в Перми Элина Патыкова.

Партия ЛДПР уже помогает швейбатам во многих регионах страны: закупает ткани, швейные машинки, помогает с логистикой и даже отдали один из своих московских офисов партии под швейный цех.

Участницы движения «Шьем для наших». Фото: Родион СЕВАСТЬЯНОВ

Элина Патыкова, одна из вдохновительниц проекта «Шьем для Наших», автор одноименного телеграм-канала признается, что самые обычные люди присоединяются к волонтерскому движению по помощи участникам СВО.

«Неравнодушные люди хотят помогать, но не могут объединиться. Я в один день сказала мужу: «Давай создадим такой чат, чтобы люди объединились». Муж меня поддержал. Мы создали телеграм-канал «Шьем для наших». Мы помогаем солдатам адресно. Нам важно передавать им вещи напрямую. Я ездила с Екатериной Панфиловой, она первая женщина-герой, на вторую линию соприкосновения. Через дорогу от меня стоял танк, стрелял. Я ревела и молилась. К ребятам, которые находятся там, мало кто доезжает с гуманитаркой - боятся. Мы передали им груз. ЛДПР нам помогли в этом»

Леонида Слуцкого возмущают коммерсанты, которые наживаются на людях в очень непростое для страны время, а также равнодушных к происходящему глав регионов.

«Сталкиваемся с ситуациями, когда расходные материалы для пошива формы или плетения маскировочных сетей повсеместно скуплены спекулянтами и продаются втрое дороже обычного. Или, когда к кому-то из губернаторов приходят с просьбой помочь отправить груз, а он отвечает: «вы сшили, вы и отправляйте». Я уже дал поручение всему нашему депутатскому корпусу отслеживать такие случаи. И, если отдельные чиновники не слышат людей, значит, мы будем вместе с волонтерами стучаться во все двери – добиваться, чтобы нас услышали и помогли. Призываю все партии сделать то же самое. Плечом к плечу. Друг с другом. Вместе приближаем нашу победу».

Плечом к плечу по всей России уже становятся сотни тысяч волонтеров. Это обычные люди, которые находят время и возможность в своей ежедневной жизни помогать бойцам в зоне СВО. Всех таких неравнодушных людей в ЛДПР называют партией Победителей.

В Калининградской области таких тоже немало - жизнь многих калининградцев спустя год после начала специальной военной операции России на Украине заметно изменилась.

Координатор работы по плетению маскировочных сетей в регионе Галина Саламатова рассказывала «Комсомолке», что сама она научилась этому у знакомых, которые в Москве с первых дней специальной военной операции развернули такое производство. Также в Калининграде молодые люди с ограниченными возможностями здоровья изготавливают утепленные балаклавы для мобилизованных. В короткие сроки они освоили технологию пошива и подготовили порядка 150 изделий.

Калининградцы по-прежнему передают теплые вещи, продукты длительного хранения, предметы гигиены для военнослужащих. Посылки принимают в Доме офицеров Балтийского флота на улице Кирова, 7. В муниципалитетах области при администрациях также организованы пункты сбора помощи для участников СВО.

- Мы, партия ЛДПР, взяли «швейбаты» под свое крыло уже давно. Надеюсь, это помогло движению выйти на такой уровень. Уверен, что «швейбатов станет больше по всей России. Победа – это наше общее дело.

Мы обязательно победим. Низкий поклон всем женщинам, волонтерам, настоящим патриотам, кто и в Москве, и в регионах занимается этим важным делом. Видим ваш ежедневный труд, ценим ваше участие.

Будем шить, будем жить и будем побеждать. У нас нет другого выбора, - добавил Леонид Слуцкий.