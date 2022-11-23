Бюджет на 2023-2025 гг. приняли во втором чтении с поправками партии «Единая Россия»

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В ГД РФ во втором чтении приняли бюджет на 2023 - 2025 гг. с поправками, инициированными “Единой Россией”. В нем предусмотрен рост финансирования социальной сферы на триллион рублей. В первую очередь увеличиваются расходы на поддержку семей с детьми.

Как пишет издание rostovgazeta.ru, координатор направления “Хорошая работа - достаток в доме” народной программы партии “Единая Россия”, заместитель руководителя думской фракции Андрей Исаев рассказал, что в соответствии с поправками ЕР будет введена единая выплата вместо семи, которые производились из разных источников. Ее размер будет составлять пятьдесят, семьдесят пять или сто процентов от размера прожиточного минимума. Сумма будет зависеть от имущественного положения семьи.

Кроме этого, увеличатся размер оплаты труда, минимальный средний размер пенсии, прожиточный минимум. На двенадцать процентов будут проиндексированы социальные выплаты и материнский капитал.

По словам Исаева, за первого ребенка будут платить пятьсот девяносто тысяч рублей. Выплата за второго ребенка, если мама не получала за первого, составит семьсот восемьдесят тысяч рублей. Исаев подчеркнул, что все социальные гарантии будут в полном объеме выполнены. При этом по некоторым статьям, в том числе на поддержку семей с детьми, выплаты будут увеличены.

По инициативе партии “Единая Россия” два с половиной миллиарда рублей будет дополнительно направлено на организацию профессионального обучения и дополнительного образования. 1,4 миллиарда выделят на обучение программированию талантливых учащихся старших классов. Еще 450 миллионов рублей будет направлено на программу развития молодежного предпринимательства, а 250 миллионов рублей - на обучение участников студотрядов рабочим специальностям.

Партия “Единая Россия” повышенное внимание уделяет теме занятости. По инициативе ЕР ко второму чтению свыше 2,7 миллиарда рублей заложили в бюджет на это направление, в том числе на модернизацию центров занятости в семнадцати регионах Российской Федерации.

На сайте ER.RU сообщают, что расходы на систему здравоохранения также увеличиваются вдвое по сравнению с 2019 годом. В сравнении с 2022 годом рост составил триллион рублей.

“Бюджет региона сбалансирован, объемы прогнозируемых доходов и поступлений в полной мере обеспечивают исполнение запланированных расходов, а предлагаемые законопроектом источники финансирования дефицита соответствуют нормам бюджетного законодательства. Он сформирован исходя из базового прогноза параметров социально-экономического развития Калининградской области.

В 2023 году доходы областного бюджета составят 110,6 млрд рублей, расходы - 123,6 млрд рублей, дефицит - 13 млрд рублей. В основе бюджета - социальные обязательства, которые будут исполнены в полном объеме. Уже традиционно акцент в проекте финансового документа сделан на здравоохранение, образование и социальную поддержку населения, это 57% от общего объема бюджетных расходов”, - рассказал председатель комитета по бюджету, налогам и финансам Законодательного собрания Калининградской области, руководитель региональной общественной приемной председателя партии “Единая Россия” Д. А. Медведева Александр Никулин.