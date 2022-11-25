По программе «Единой России» проведен капремонт 1100 школ в 75 регионах в 2022 году

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Члены «Единой России» и представители Министерства просвещения в режиме ВКС обсудили результаты выполнения программы капитального ремонта школ в нынешнем году и составили планы на следующий год.

Старт совещанию дал глава Минпросвещения Сергей Кравцов. Он отчитался о проведении ремонта в 1100 образовательных учреждениях. Можно сказать, что фактически в регионах появились новые школы. На сэкономленные 15 миллиардов рублей удалось сделать ремонт еще в 600 учебных заведениях. Министр посетовал на Калмыкию, Удмуртию и Тульскую область, где в пяти школах капремонты все еще не завершили, информирует rostovgazeta.ru.

Отставание в выполнении показателей программы зафиксировано также в Забайкалье, Курской, Новосибирской и Псковской областях, заявил секретарь генерального совета «Единой России» Андрей Турчак.

Единоросс считает, что до конца текущего года работы на объектах завершатся. В причинах каждой задержки надо разбираться отдельно. Турчак потребовал от Сергея Кравцова создать реестр подрядчиков, которые не справляются с выполнением программы и нарушают сроки сдачи объектов. Эти организации больше не будут допускать к участию в конкурсах.

По словам секретаря генсовета партии, в будущем году в Российской Федерации капитально отремонтируют более 1500 образовательных учреждений. «Единая Россия» заложила в федеральном бюджете необходимые средства. Софинансирование программы предусмотрено в рамках бюджетов регионов страны.

Новые территории РФ также будут участвовать в сборе заявок на капремонт школ. Соответствующее распоряжение Турчак отдал отделениям партии в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях.

По предложению представителей «Единой России» с 2023 года сэкономленные деньги бюджета реально потратить на капитальные ремонты школ. Принятые поправки в Бюджетный кодекс позволяют федеральным властям по просьбе чиновников из регионов перенаправлять эти средства.

Сергей Кравцов сказал, что программа капремонтов входит в народную программу единороссов. Последняя в прямом смысле стала народной. Родители и дети лично участвовали в разработке дизайнерских проектов и следили за ходом работ на каждом этапе.

Добавим, что программа капремонта, реализуемая партией в связке с Министерством просвещения и являющаяся частью народной программы, была предложена главой государства на съезде партии в минувшем году. Как сообщается на сайте ER.ru, в программе приняли участие порядка 7300 школ.

«В Калининградской области в 2022 году было капитально отремонтировано две школы: Славянская школа в Полесском муниципальном округе и гимназия №2 города Черняховска. Черняховская гимназия полностью поменяла облик кабинетов, коридоров, подвала и столовой, спортивного зала. Особое внимание – уникальному фасаду, выполненному из старинного немецкого клинкера. Напомню, гимназия – выявленный объект культурного наследия, имеющий охранный статус.

В рамках народной программы «Единой России» в Славянской школе отремонтировано и оборудовано чуть более двух тысяч квадратных метров помещений. Это двенадцать учебных кабинетов, шесть зон дополнительного образования, спортзал, четыре административных помещения, класс коррекционной работы, столовая, гардеробная и коридоры. Наши депутаты регулярно совершали выезды в обе школы с целью мониторинга хода ремонтных работ. На 2023 год капитального ремонта образовательных учреждений не запланировано, работы продолжатся в 2024 году», – рассказал координатор партийного проекта «Новая школа» в Калининградской области Василий Борзенков.