50 жемчужин Калининградской области: Тапиау, Рагнит и другие твердыни

Гвардейск. В жизни замка Тапиау – новый этап: преображение. Фото: Александр Подгорчук

Еще одна остановка нашей экскурсии - в Гвардейске, где находится, пожалуй, наиболее хорошо сохранившаяся средневековая цитадель. Тем более что отсюда, из замка Тапиау, можно при желании отправиться по рекам – по Преголе и Дейме, чтобы изучить историю еще нескольких твердынь.

Крестился князь, скончался магистр

Каменный замок Тапиау был построен в середине XIV века. Первоначально он состоял из четырех собственно замковых флигелей и форбурга – предзамкового укрепления. Место было выбрано очень удачно – с трех сторон укрепление окружали река и болота. Тапиау не имел какого-то важного стратегического значения, но здесь произошло несколько интересных исторических событий. Например, в 1385 году в замке принял крещение великий литовский князь Витовт, а в 1568-м в Тапиау скончался последний великий магистр Тевтонского ордена и первый правитель светского Прусского герцогства Альбрехт. Весной 1711 года замок посетил Петр Первый.

В последнее столетие в Тапиау размещалась тюрьма – причем как до Великой Отечественной войны, так и после. Летом прошлого года исправительное учреждение перенесли в другое место, а замок заявили как еще один центр притяжения для туристов. И сейчас это превращение идет полным ходом. Ожидается, что весной следующего года будет утверждена историко-культурная экспертиза и начнется восстановление древней твердыни. Впрочем, замок, от которого почти в первозданном виде сохранился флигель XIV века, можно посетить с экскурсией и сейчас. Здесь, кстати, находится великолепная коллекция холодного оружия: мечи, топоры, копья, кинжалы, боевые молоты и прочее. От каменного века до эпохи расцвета Московского царства.

У входа стоит рыцарь

После экскурсии по Тапиау можно сесть в лодку или катер и отправиться вверх по Дейме. Недалеко от того места, где река впадает в Куршский залив, в нынешнем Полесске, находится еще один орденский замок – Лабиау.

Полесск. Крепость хранит частичку российской истории – здесь останавливался Петр Первый. Фото: Иван МАРКОВ

От него осталось гораздо больше, чем, скажем, от Бальги и тем более от Лохштедта (об этих замках читайте в нашем предыдущем материале). Здания еще довольно крепкие (хотя внутри перестроенные до неузнаваемости), имеется вымощенный диким камнем замковый двор, даже статуя тевтонского рыцаря стоит у входа - правда, без головы.

Увы, Лабиау повезло меньше, чем замку в Гвардейске. Инвестора, который бы взял под крыло средневековую крепость, пока не нашлось. Хотя из Лабиау можно было бы сделать очень привлекательный культурно-исторический объект. Здесь, как и в Тапиау, в начале XVIII века останавливался Петр Первый, а значит, в замке хранится и частичка российской истории. Раньше в Лабиау был очень интересный музей кукол, основанный местным краеведом, поэтом и писателем Николаем Василевским. Он и поддерживал в Лабиау жизнь. Мечтал полностью воссоздать исторический памятник… Но Василевский несколько лет назад скончался, а подхватить упавшее знамя оказалось некому.

По Преголе в Черняховск

Если из Тапиау отправиться по другой реке – Преголе – вверх по течению, то рано или поздно попадешь в Черняховск. В этом городе сразу два орденских замка. В самом Черняховске находится Инстербург, а в трех километрах от города, в поселке Маевка – Георгенбург.

Не сказать, что Инстербург, основанный в 1380 году, сохранился идеально – он много раз горел, причем как в Средневековье, так и в прошлом веке, - но руины впечатляют.

Лет десять назад силами энтузиастов здесь проводились работы по очистке замковых подвалов, по благоустройству территории, в замковом дворе время от времени организовывали разные культурные мероприятия с историческим уклоном. Даже сталь рыцарских турниров звенела! Сейчас все не так насыщенно. О реконструкции замка ничего не слышно, с мероприятиями тоже все не так радостно, как раньше. Но осмотреть древнюю цитадель в любом случае стоит.

Обязателен к посещению и Георгенбург. Здесь также планировалось сделать музей, но пока до этого руки не дошли. Поэтому сейчас можно просто погулять по замковому двору, посмотреть с высоты на протекающую рядом с замком реку Инструч. Или наоборот – сделать запоминающийся снимок замка снизу, с берега реки. В отличие от многих других замков Калининградской области Георгенбург действительно похож на замок – благодаря очень живописным декоративным башенкам.

На север!

Завершим наше сегодняшнее путешествие на севере области.

Неман. Сохранившаяся стена замка Рагнит. Фото: prussia39.ru

Отправляемся в замок Рагнит, расположенный в Немане – небольшом городке на берегу одноименной реки. Замок основали тевтонские рыцари в конце XIII века. Долгое время он служил передовым форпостом, защищавшим орденские земли от нападений литовцев и одновременно – точкой сбора рыцарских отрядов для нападений на Литву. Как и в случае с Тапиау, в Рагните в довоенные годы располагалась тюрьма.

В советское время (замок оставался более-менее целым) ее преобразовали под склад. Но о сохранности не сильно заботились. Например, в 1976 году во время съемок фильма «Двадцать дней без войны» одна из внутренних замковых стен была взорвана. Для эффекта.

Впрочем, в последние годы у Рагнита началась новая, более счастливая жизнь. Здесь появился арендатор, который пытается превратить замок в культурно-развлекательно-образовательный комплекс. Был расчищен замковый двор и часть подвалов, восстановлена стоящая несколько на отшибе башня с часами, проведены работы по благоустройству окружающей территории. Уже сейчас в Рагнит приезжают большие автобусы с туристами. И есть надежда, что в скором времени замок более-менее восстановят (недавно, кстати, проект реставрации прошел экспертизу) и старинные стены заиграют новыми красками.