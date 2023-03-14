Европейские инвесторы ждут более мягких решений ЕЦБ

Андрей Кочетков, PhD

Ведущий аналитик «Открытие Research» по глобальным исследованиям

- Российский рынок торговался в небольшом плюсе в первой половине дня во вторник. Вновь растут бумаги Globaltrans на фоне роста торговли в восточном направлении. Корректируются акции «Полюс», а также продолжают снижаться бумаги металлургов на фоне укрепившегося рубля. Объём сделок на основной секции Московской Биржи составил 18,0 млрд руб к середине дня.

По состоянию на 15:50 мск индекс МосБиржи - 2280,17 п. (+0,47%), а индекс РТС - 953,58 п. (-0,04%). Лидерами среди индексных бумаг были Globaltrans, VK, TCS Group, «Ростелеком» и Polymetal. Самыми слабыми были «Полюс», ММК, «Яндекс», «РусАл», «Московская Биржа».

Позитив в бумагах VK и «Ростелеком» связан с предложением Минцифры, которое уже давно ждали. Ведомство предлагает закрепить нулевую ставку налога на прибыль для IT компаний. То есть был выбран самый позитивный вариант, который не так давно предлагали лидеры отрасли.

Динамика компонентов индекса транспорта была разнонаправленной. Однако роста акций Globaltrans компенсировал любой негатив. Уже на следующей неделе может состояться визит председателя КНР Си Цзиньпиня в Россию. От визита ждут новые цели по взаимной торговле и усиление экономической кооперации, что предполагает дальнейшее развитие транспортной логистики на Восток.

Рубль слабел относительно основных конкурентов. Один из факторов данной динамики это падение котировок нефти. С одной стороны, можно говорить о беспокойствах по поводу экономического спада, но давление на нефть может оказывать ликвидация позиций финансовых организаций, которые в условиях растущего недоверия в банковской сфере пытаются улучшить свою ситуацию с ликвидностью. Впрочем, поддержку рублю могут оказывать экспортёры в рамках подготовки к налоговым платежам. Поэтому ослабление сложно назвать сколь-либо значимым.

Доллар незначительно укреплялся после двух сессий активного ослабления. Доходности казначейских обязательств также корректировались после резкого обвала. По 10-летним обязательствам доходность повышалась на 5 б.п. до 3,627%. Впереди публикация данных по потребительской инфляции в США во вторник и ценам производителей США в среду. Впрочем, неопределённость ожиданий по поводу действий ФРС нарастает. Рынок оценивает вероятность сохранения ставки на уровне 30%, вероятность повышения на 25 б.п. составляет 70%.

По состоянию на 15:50 мск:

DXY - 103,278 (+0,09%),

EUR/USD - $ 1,073 (-0,01%),

GBP/USD - $ 1,2184 (+0,01%),

USD/JPY - 134,11 (+0,68%),

USD/RUB – 75,30 (+0,40%),

EUR/RUB – 80,78 (+0,41%),

CNY/RUB – 10,946 (+0,17%).

Европейские инвесторы ждут более мягких решений ЕЦБ

Европейские индексы пытались стабилизироваться после двух дней активного падения. Рост более 1,5% наблюдался в секторе недвижимости. Инвесторы повысили ожидания того, что регуляторы остановят цикл ужесточения в свете нарастающих проблем в банковском секторе. В Европе также ждут менее агрессивных действий от ЕЦБ, повысив ожидания изменения ставки лишь на 25 Б.П. Также рост более 1% был в секторе ЖКХ. Банковский сектор продолжил снижение, но уже в спокойном режиме. Акции Credit Suisse провалились еще на 4%. Финансовая организация сообщает о существенном замедлении оттока депозитов, хотя полностью этот процесс не прекратился.

По состоянию на 15:50 мск:

FTSE 100 - 7559,59 п. (+0,15%),

DAX - 15116,32 п. (+1,05%),

CAC 40 - 7067,74 п. (+0,80%).

ОПЕК не меняет свой оптимистичный прогноз роста спроса на нефть\

Нефть продолжила дешеветь на фоне ликвидации позиций финансовыми организациями с целью улучшения ситуации с ликвидностью. В условиях роста недоверия в банковской системе в первую очередь страдают рискованные активы. Соответственно, даже потенциальный дефицит в ближайшие месяцы пока не способен удержать котировки на прежнем уровне.

Ожидания по запасам также не оказывают поддержку. Согласно опросу Reuters, на рынке ждут, что нефтяные запасы увеличились на 0,6 млн бар. Однако по нефтепродуктам всё же предполагается снижение.

Вышел очередной отчет ОПЕК по рынку нефти. Прогноз роста спроса в текущем году оставлен на уровне 2,3 млн бар. относительно уровня 2022 года. Добыча в Альянсе выросла в феврале на 120 тыс. бар. в день до 28,92 млн бар. в сутки. Однако это всё ещё ниже утверждённой квоты на 927 тыс. бар. в день.

По состоянию на 15:50 мск:

Brent - $ 79,39 (-1,71%),

WTI - $73,26 (-2,06%),

Алюминий - $2326,5 (-0,30%),

Золото - $1913,2 (-0,17%),

Никель - $23470 (+1,50%).

Акции американских банков готовы к отскоку

Базовый индекс потребительских цен в США снизился в феврале до 5,5% с 5,6% в январе, как и ожидалось. Общий CPI замедлился до 6,0% с 6,4% в январе, как и ожидалось. Как минимум, никаких негативных сюрпризов не состоялось, что, действительно, может несколько смягчить позицию ФРС на заседании 22 марта. То есть вероятность повышения ставки на 25 Б.П., а то и её сохранения имеет место быть.

Фьючерсы на основные индексы США указывали на рост рынка в начале дня от 0,75% в Dow Jones и NASDAQ до0,9% в S&P 500. В рамках утренних торгов наблюдался отскок в акциях региональных и крупнейших банков США. В частности, акции First Republic дорожали почти на 40%. Соответственно, если новых сообщений о проблемах в банках не будет, то можно сказать, что американский рынок обошёлся лёгким испугом по поводу банкротства SVB Financial и Signature Bank.