Во втором докладе рабочей группы по вопросам СВО предложено защитить права мобилизованных

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В рамках второго доклада рабочей группы по вопросам СВО подготовлены предложения по дополнительным соцгарантиям участникам специальной военной операции, защите их прав и развитию оборонно-промышленного комплекса. Секретарь генсовета «Единой России» и глава рабочей группы Андрей Турчак сообщил о готовности ряда законодательных инициатив.

Данные инициативы были представлены на выездном заседании группы, которое состоялось в Краснодарском крае на базе войсковой части. Они будут направлены 17 марта президенту России Владимиру Путину, пишет rostovgazeta.ru.

По словам Турчака, готовится проект закона о прекращении кредитных обязательств родителей погибших на фронте участников специальной военной операции, являющихся созаемщиками. Еще одной инициативой является уточнение положений по погашению военной ипотеки, если участник СВО погиб.

Кроме того, готов законопроект, решающий проблему лишения прав на жилье семьи сотрудника органов внутренних дел, который во время службы встал на учет для получения жилья и после вышел на пенсию, в случае его гибели.

Рабочая группа предлагает в соответствии с законодательством ввести порядок расторжения с военными, которые участвуют в СВО, срочных трудовых договоров аналогично тому, который действует по отношению к беременным и женщинам в декрете.

Также в докладе президенту предложено первое июля сделать Днем ветерана боевых действий.

Что касается реабилитации военных, то рабочая группа предложила создать межведомственную программу. В нее необходимо заложить опыт спортивной реабилитации демобилизованных из зоны СВО военных, привлекая спортсменов-паралимпийцев.

Для обеспечения медицинских гарантий участникам СВО будет сформирован единый подход в их предоставлении, независимо от того, в каком подразделении они служат. В том числе речь идет о лекарственном обеспечении.

Представители рабочей группы отметили и необходимость изменить закон о банкротстве, а также исключить возможность блокировки финансовыми управляющими банковских счетов должников - участников специальной военной операции, на которые осуществляются боевые выплаты.

Касаемо развития ОПК прозвучало предложение о налаживании взаимодействия отделов технического контроля и военпредов Минобороны на период проведения СВО.

Как сообщает сайт ER.RU, еще одной инициативой стало создание механизма привлечения к ответственности за срыв государственного оборонзаказа не только исполнителей, но и представителей Минобороны. Кроме того, предложено установить авансовые платежи в размере не менее 80% от гособоронзаказа.

Турчак добавил, что в рабочую группу поступают жалобы на обеспечение и доукомплектование, а также работу военкоматов. Эту тему отдельно разберут на заседании группы.