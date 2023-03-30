«Профессионалитет» помогает готовить в Калининграде квалифицированные кадры для рыбохозяйственной отрасли и промышленности региона

Владимир Волкогон.

Работодатели Калининградской области нуждаются в десятках тысяч специалистов. И, несмотря на то, что этот показатель в 2022 году стал на четыре тысячи ниже, кадровый голод в отдельных отраслях экономики сохраняется. Помогут его решить новые образовательные программы, которые соответствуют запросам регионального бизнеса.

В прошлом году Калининградский морской рыбопромышленный колледж стал участником федерального проекта «Профессионалитет» государственной программы «Развитие образования». Теперь новые кадры будут подготовлены с максимальным погружением в профессию. Подробнее об этом в интервью рассказал ректор Калининградского государственного технического университета Владимир Волкогон.

- Что из себя представляет «Профессионалитет»? Почему запуск этой программы важен для страны и нашего региона в частности?

- Программа «Профессионалитет» – это долгожданное и выстраданное внимание к рыбохозяйственной отрасли Калининградской области. Наверное, впервые за последние 30 лет появился такой серьезный проект, который дал возможность разместить государственные инвестиции и оказать финансовую поддержку развитию профессионального образования. В свое время, когда в стране была разрушена система подготовки рабочих кадров и ПТУ были закрыты, промышленность осталась без квалифицированных рабочих рук. Не устаю повторять, что в идеале государство с высоким уровнем производства и современными промышленными технологиями должно иметь на одного-двух выпускников высших школ пять-шесть выпускников среднего профессионального образования и 10-11 выпускников рабочих специальностей. Высшее профессиональное образование – это венец всей образовательной системы, и мы стремимся, чтобы каждый имел возможность его получить. Ведь это и культура производства, и уровень жизни, и социализация. Но невозможно развитие экономики без квалифицированной работы специалистов среднего звена, такие специалисты – это каркас производства, они необходимы! И то, что Министерство просвещения наконец вышло с инициативой поддержки профессионального образования, для нас очень ценно. Сегодня самые заинтересованные предприятия региона, те, кто реально хотят развиваться и модернизироваться и понимают, что без современно подготовленных кадров не обойтись, принимают активное участие в этом проекте.

- Какие специальности охвачены этой федеральной программой? И сколько компаний уже вошли в состав образовательного кластера?

- В 2022 году победителями первого конкурса на программу «Профессионалитета» стали 70 учебных заведений по всей стране. В их список вошел и КМРК, в котором мы создали образовательно-производственный центр - «Рыбопромышленный кластер». В него вошли ведущие компании рыбной отрасли региона – это «Вестрыбфлот», «Рыбфлот-ФОР», группа компаний «За Родину», «Концепт ЛТД», «Триана Менеджмент», Калининградский хладокомбинат и «Еврохолод». Эти компании и добывают рыбу, и обрабатывают ее, и хранят. Тесное сотрудничество в рамках проекта помогло нам быстро развить материальную базу и создать учебно-производственные площадки непосредственно в Калининградском морском рыбопромышленном колледже. Теперь свои практические навыки по отраслевым специальностям учащиеся будут получать на современном оборудовании, применяемом на промышленных предприятиях.

В тесном контакте с компаниями, вошедшими в наш кластер, то есть с непосредственными будущими работодателями наших студентов, мы переработали наши образовательные программы. И теперь из 14 направлений подготовки нашего колледжа 12 учатся по новым стандартам. Хочу отметить, что, если бы мы все наши учебно-производственные площадки создавали самостоятельно, без помощи партнерских организаций, при нашем стандартном финансировании, у нас бы ушло на это не менее 10 лет. По проекту «Профессионалитета» мы создали производственные площадки, насыщенные оборудованием, за семь месяцев.

- Получается, что компании, вошедшие в образовательный кластер, нуждаются в кадрах?

- Они нуждаются в кадрах соответствующей квалификации и обладающих высокими компетенциями. Имевшаяся материальная база КМРК была очень хорошая. Но чтобы развиваться и соответствовать не только сегодняшнему, но и завтрашнему дню, нужно искать и находить новые формы работы, совершенству нет предела. И мы использовали грантовые средства от победы в конкурсе проекта «Профессионалитет» на улучшение и совершенствование учебной, материальной и практической баз. С их помощью мы смогли включить в образовательный и практический процесс обучения те механизмы, которые позволят вырастить высококвалифицированные кадры с хорошим потенциалом развития. Причем по некоторым, как мы говорим, «береговым» специальностям, где не требуется длительной практической подготовки, мы смогли сократить срок обучения. Это тоже немаловажно и востребовано абитуриентами при выборе профессии.

- Я знаю, что КМРК всегда очень много времени уделял практической работе, особенно на морских специальностях. Получается, что сейчас практики стало еще больше?

- Да, практики стало больше. Раньше курсантам приходилось проходить практику непосредственно на предприятиях, на наших судах. Сейчас площадки, которые созданы благодаря программе «Профессионалитет» и за счет участия партнеров-предприятий кластера, позволяют получать квалификационные навыки нашим курсантам и студентам непосредственно на площадке учебного учреждения. Групповая подготовка у специально обученных преподавателей на современном оборудовании дает совсем иной результат. И если раньше на предприятии ребята могли лишь попробовать себя в рабочем процессе в рамках экскурсии, то теперь практические площадки дают возможность отработать уже полученные знания. И что немаловажно, все компании кластера на протяжении периода обучения активно участвуют в формировании профессиональных навыков ребят. Благодаря программе «Профессионалитет» ликвидируется пропасть между программами учебных заведений и производствами, о которой так много говорят работодатели.

- Все ли по итогу будут трудоустроены?

- Все выпускники колледжа востребованы и будут трудоустроены после обучения. Сейчас качественно повышается их профессиональная подготовка, и с готовыми рабочими навыками они сразу смогут приступать работать не только на судах, но и на предприятиях региона. Причем не только на наших предприятиях-партнерах по рыбопромышленному кластеру. Совсем нет! Любые компании региона могут и должны взаимодействовать с обучающимися в процессе учебы, моделировать их будущую карьеру и предлагать дальнейшее развитие, социальные гарантии и преференции. Ради своего и общественного успеха и процветания. И именно тогда специалисты «Профессионалитета» выберут именно их предприятие для своего трудоустройства.

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