Штукатурка падает на прохожих: Зданию водогрязелечебницы в Светлогорске срочно требуется ремонт

Стены, построенные в начале XX века, обвиты растением, которое, оказывается, находится под защитой государства. Фото: Александр КАТЕРУША

В Калининграде 18 исторических объектов находятся под двойной правовой защитой – в качестве памятников природы и объектов культурного наследия. Об этом рассказал глава региональной службы госохраны объектов культурного наследия Евгений Маслов.

В качестве примера он привел здание водогрязелечебницы с водонапорной башней 1900-1908 годов постройки в Светлогорске – самый главный открыточный вид бывшего Раушена. И заодно сообщил о том, что историческое здание находится в аварийном состоянии.

- В аварийном состоянии находится фасад башни и грязелечебницы. Куски штукатурки порой падают на прохожих. При ремонте потребуется ставить леса, отбивать старую штукатурку, наносить новую, - сказал Евгений Маслов.

Еще он сообщил, что по тому же адресу на том же памятнике архитектуры зарегистрирован памятник природы регионального значения «Девичий виноград». Он красиво стелется по фасаду старинного сооружения.

- Не убрав с объекта эту древовидную лиану, провести ремонт фасада будет невозможно. Как нам совместно с министерством природных ресурсов и экологии Калининградской области поступать в этой и подобных ситуациях будем обсуждать в самое ближайшее время, - сообщил Евгений Маслов.

Виноград смотрится красиво даже зимой. Что уж говорить о зеленом лете или живописной осени! Фото: Александр КАТЕРУША

О печальном состоянии памятника «Комсомолка» писала еще в 2018 году. Уже тогда с фасада отваливались куски штукатурки.

Более того, в холле военного санатория стоит уникальная мраморная скульптура «Купальщица» работы знаменитого Станислауса Кауэра (кенигсбергский скульптор, одной из самых известных его работ был памятник Шиллеру напротив драмтеатра в Калининграде - Ред.).

Возле «Купальщицы» нет даже таблички с названием и указанием имени автора. Зато на правой руке девушки отчетливо просматривается трещина. Не исключено, что «Купальщицу» роняли…