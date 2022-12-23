«Единая Россия» открыла на Донбассе 40 гуманитарных центров помощи мирному населению

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“Единая Россия” продолжает оказывать помощь в зоне проведения СВО, поддерживать военнослужащих и их семьи в рамках законотворчества и гуманитарной миссии. Все отделения партии в регионах задействованы в этой работе. Соответствующее заявление на совещании в формате ВКС по итогам года сделал секретарь генсовета ЕР Андрей Турчак.

По его словам, “Единая Россия” развернула масштабную миссию, в ходе которой собрала и передала жителям Донбасса свыше 16 тысяч тонн гуманитарной помощи. Об этом пишет rostovgazeta.ru. В зоне спецоперации были открыты десятки гуманитарных центров. “Каждый из вас и коллективы, которые вы представляете, внесли свой существенный вклад в эту работу. Пользуясь случаем, хотел бы еще раз поблагодарить всех за неоценимую помощь, которую вы за десять месяцев оказали и продолжаете оказывать людям”, – отметил Турчак.

После вступления ЛДНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ направления гуманитарной миссии “Единой России” расширились, отметил секретарь партийного генсовета. “Мы продолжили оказывать помощь мирному населению. Одновременно с этим вошли в режим “все для фронта, все для победы”, направив свой ресурс на помощь мобилизованным. Мы занимаемся отправкой на передовую необходимого оборудования, обмундирования. Здесь также никто из вас не остался в стороне”, – сказал Андрей Турчак.

Он подчеркнул, что одно из направлений деятельности партии – помощь семьям военнослужащих. “Это комплексная работа, которая включает в себя и законотворчество – пакет федеральных законов, которые были инициированы “Единой Россией”, уже принят и подписан президентом. Наши фракции в региональных парламентах инициировали ряд дополнительных мер социальной поддержки участников СВО и их семей. Также оказываем адресную бытовую помощь семьям наших ребят”, – сказал он.

Как подчеркнул секретарь генсовета партии, в 2023 году темпы и объемы гуманитарной миссии “Единой России” сокращаться не будут. С начала спецоперации партия оказывает поддержку бойцам на передовой. Только в октябре она собрала свыше 1,2 млрд рублей на приобретение для них спецсредств, квадрокоптеров, беспилотников, средств связи, тепловизоров и экипировки.

Свыше 40 гуманитарных центров “Единой России” работают в Донбассе и на новых территориях. Кураторами их работы выступают депутаты Госдумы. Кроме того, “Единая Россия” координирует работу врачей-волонтеров. Группы медиков различных специальностей на регулярной основе прибывают в больницы Донбасса и помогают мирным гражданам, а также раненым военнослужащим.

Всего с начала СВО в рамках гуманитарной миссии партии порядка тысячи врачей-добровольцев из российских регионов прибыли на помощь коллегам в ЛДНР, пишет ER.ru.

“С начала специальной военной операции Калининградское отделение “Единой России” включилось в работу по оказанию различных видов помощи беженцам и участникам СВО. Приёмная оказывала помощь в поиске работы, мест в детских садах и школах для детей переселенцев с территории Украины, в получении российского гражданства и восстановлении документов. Депутаты и предприниматели региона перечислили в поддержку наших военнослужащих более 100 миллионов рублей. На средства, выделенные губернатором региона, членом генсовета “Единой России”, были закуплены и переданы бойцам квадрокоптеры, беспилотники, средства связи, тепловизоры, современные аптечки, осенне-зимнее обмундирование, спальные мешки и прочее.

Активно работают и местные отделения партии совместно с НКО региона: волонтеры вяжут теплые вещи для бойцов, граждане приносят средства гигиены, продукты длительного хранения, медикаменты, одежду, студенты колледжей и швейные мастерские шьют экипировку”, – рассказал руководитель региональной общественной приемной председателя партии “Единая Россия” Д. А. Медведева в Калининградской области Александр Никулин.