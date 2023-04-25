Сборка автоматов и полоса препятствий: На «АВТОТОР-Арене» прошел областной смотр кадетских классов

Полосу препятствий мастерски проходили даже девочки. Фото: предоставлено компанией АВТОТОР.

Военно-спортивный смотр кадетских классов школ Калининградской области прошел 22 апреля на территории самого крупного в регионе и Северо-Западе физкультурно-оздоровительного комплекса «АВТОТОР-Арена» и в прилегающем к нему спортивно-патриотическом парке. В мероприятии приняли участие более 950 школьников из 74 команд, представляющих 51 учебное заведение региона.

Перед открытием смотра прошло торжественное построение участников.

В смотре приняли участие почти 1000 кадетов из разных уголков Калининградской области. Фото: предоставлено компанией АВТОТОР.

- На протяжении всей истории кадетского движения кадеты составляли гордость и славу российских национальных традиций. Мы уверены, что вы с честью пронесете эти качества через свою жизнь и будете достойными гражданами нашей страны. В соревнованиях желаю вам проявить ловкость, смелость, смекалку. Победу или возможную неудачу - принять с достоинством, - напутствовала замминистра образования региона Маргарита Короткевич.

От имени многотысячного коллектива «АВТОТОР» и совета директоров участников соревнований поприветствовал вице-президент компании Вадим Бобрович.

- Приятно видеть такое большое количество ребят. Соревнования носят командный зачет, но результат команды складывается из индивидуальных показателей. Желаю каждому из вас проявить характер, все навыки и знания, которые вам давали преподаватели и наставники. Только сплоченность команды позволит победить! - сказал он.

СКОРОСТЬ И ЛОВКОСТЬ

Команды получили маршрутные листы и соревнования начались! Вся территория вокруг «АВТОТОР-Арены» была поделена на сектора. Ребятам предстояло разбирать и собирать автомат, стрелять из пневматической винтовки, участвовать в военизированной эстафете и силовом троеборье, подтягиваться и отжиматься, пройти полосу препятствий и т. д.

Особенно зрелищными получились соревнования по разборке и сборке автомата Калашникова и снаряжение магазина на скорость. Одним из лидеров дня здесь стал ученик школы № 2 Калининграда Никита Сомиков.

- Собирать и разбирать автомат нас тренируют в школе на занятиях по огневой подготовке. Занимаемся после уроков, это все по желанию. Если не хочешь - можешь идти домой. Но у нас большинство занимаются, всем интересно узнать устройство автомата, понять, что и для чего нужно. Учителя хорошие, все нам объясняют, - рассказал Никита.

Не менее ловко с заданием справились ребята из Мамоновской средней школы. За ними с волнением наблюдала классный руководитель 6-го кадетского класса Ольга Плотская.

- Очень интересно следить за работой своих ребят. Они молодцы, старались, справились хорошо. Магазин патронами первая снарядила наша Полина Сваткова! - отметила педагог.

Сама школьница призналась, что блестящего результата ей помогли добиться усердные тренировки в школе.

- На уроках огневой подготовки меня чаще всего ставили именно на магазин, еще до 5-го класса. Я стараюсь сосредоточиться на этой задаче и у меня очень быстро получается, - раскрыла секрет Полина.

Одним из самых зрелищных испытаний стали соревнования по разборке и сборке автоматов. Фото: предоставлено компанией АВТОТОР.

Тут же с магазинами умело справляются дети из Гурьевского района.

- У детей есть желание, и они стараются. Они, кроме того, очень хорошо поют, танцуют танцы военных лет. Ко всему относятся с душой, - говорит Наталья Фролкова, классный руководитель и воспитатель 5-го кадетского класса Петровской средней школы имени Захарова.

«ТАКОГО МЫ НЕ ОЖИДАЛИ»

Следующий блок соревнований собрал ребят в тактическом городке возле ФОКа, где регулярно проходят региональные соревнования по лазертагу и страйкболу. Отдельно здесь оборудована зона тира, куда приезжают и взрослые, и дети, участники секций и клубов по спортивной стрельбе. Кадеты стреляли из винтовок один лучше другого и, как оказалось, этому есть объяснение.

- Пулевой стрельбой ребята занимаются на постоянной основе с 5-го по 11-й класс, так что выпускаются они уже почти профессионалами. Есть кадеты, которые углубляются в это направление и учатся по индивидуальной программе, - говорит Виктор Слаква, старший воспитатель, командир роты из Андрея Первозванного кадетского корпуса. - Мы - заведение, готовящее кадры для силовых структур. Я выпустил 11-й класс, у меня полкласса поступило в военные училища, они изначально на это нацелены: мотивированы, стремятся.

Как отметили все руководители кадетских классов, которые принимали участие в смотре, территория у ФОКа - оптимальное место для проведения такого специального мероприятия. Она многоплановая, просторная, при этом все площадки сконцентрированы в одном месте, что очень удобно и позволяет организовать масштабные состязания с таким количеством участников одним днем.

- Такого наплыва кадетов мы не ожидали - без малого 1000 человек! Не было бы интересно, увлекательно и хорошо организовано - не было бы столько участников. Велика и заслуга офицеров-воспитателей, - отметил директор Андрея Первозванного кадетского морского корпуса полковник запаса Александр Фоменко. - Кадетское образование подразумевает навыки и умения. А сидя за компьютером или в телефоне, ни навыков, ни умений дети не приобретают. Сложно переоценить надобность и актуальность темы разборки-сборки автомата, стрельбы. Дальше мы будем усложнять и совершенствовать программу смотра, переходить в будущем, например, к управлению беспилотными летательными аппаратами. Не стоим на месте, перспектив и новых разработок очень много.

В рамках смотра также состоялась выставка техники МЧС России, спортивная разминка с участием калининградских спортсменов Алексея Шемарова и Дениса Шумилина. Участники клуба военно-исторической реконструкции организовали выставку обмундирования и макетов оружия времен Великой Отечественной войны.

НОВАЯ ТРАДИЦИЯ

«АВТОТОР» поддержал смотр, не только предоставив на безвозмездной основе территорию ФОКа, но и подготовив победителям ценные призы: наручные часы, портативные внешние аккумуляторы, термокружки с логотипом компании и сертификаты на посещение бассейна и тренажерного зала.

После соревнований участники охотно делились впечатлениями.

- Мы долго готовились, занимались и на уроках, и на переменах: ребята серьезно подошли к делу - и вот результат. Все очень довольны. Ребята, несмотря на юный возраст, очень идейные, они болеют кадетским движением. А такие смотры - возможность показать свои силы, - уверен воспитатель Иван Спицин из школы № 28.

Организаторы поблагодарили партнеров и выразили надежду, что проведение спортивного этапа областных военно-спортивных соревнований на территории «АВТОТОР-арены» станет доброй традицией, ведь лучше места для этого в регионе просто не найти. Стоит отметить, что только в этом году ФОК уже принял фестиваль детских инновационных проектов «ИНОТ_39», собравший более 250 школьников из разных регионов страны, и Всероссийский фестиваль единоборств на призы основателя «АВТОТОР» Владимира Щербакова с участием 450 юных спортсменов. «АВТОТОР-арена» по праву становится все более востребованной площадкой для проведения масштабных мероприятий для детей и молодежи, направленных на продвижение идей здорового образа жизни, поддержку юных талантов и патриотическое воспитание подрастающего поколения.