Отчетности американских IT-гигантов могут снизить напряженность на рынках

Внешний фон перед стартом торгов в России нейтральный. С одной стороны, банковский кризис напомнил о себе в отчетности First Republic Bank, но, с другой, отчетности большинства компаний все же положительные. Нефть смогла найти силы для роста благодаря сокращению запасов в США. В Китае власти обещают всемерную поддержку индустрии микрочипов. Впрочем, в сенате США вновь готовят неприятности для слишком успешной Huawei. Однако для российского рынка важным является динамика нефти и общее развитие главных торговых партнеров. В Китае следующая неделя будет праздничной, но уже сегодня ясно то, что объемы туристических поездок будут самыми высокими за три года. Ждем консолидации, или роста на российском рынке, а также продолжения попыток рубля укрепиться.

Российский рынок незначительно снизился по итогам торгов во вторник. В основном, можно говорить о влиянии негативного внешнего фона. Началось обсуждение новых возможных санкций против РФ с идеями снизить потолок цен, запретить какой-либо товарный экспорт, включая медикаменты. Впрочем, Политики многих стран весьма скептически относятся к подобным предложениям. Яркой историей вновь стал сектор строительных компаний. Текущую вялую коррекцию сложно назвать большой волной на фиксацию прибыли, так как снижение происходит на пониженных объемах. Объем сделок на основной секции Московской Биржи составил 32,157 млрд руб.

По итогам торгов 25 апреля индекс МосБиржи - 2626,86 п. (-0,33%), а индекс РТС - 1013,87 п. (-0,69%).

Лидеры роста на 23:00 мск:

ПИК ао 715 5,47%

Система ао 15,62 4,94%

МТС-ао 270,85 0,59%

GLTR-гдр 461,6 0,32%

Полюс 10 547,5 0,07%

Лидеры снижения на 23:00 мск:

Сургнфгз-п 35,63 -3,43%

РУСАЛ ао 42,14 -2,14%

Аэрофлот 38,18 -1,85%

Сургнфгз 25,54 -1,83%

ГАЗПРОМ ао 178,45 -1,71%

6 отраслевых индекса российского рынка снизились и 4 показали рост. Наиболее заметное снижение в секторе металлов и добычи (-0,56%) на фоне падения цен металлов на мировом рынке. Внушительный рост вновь состоялся в секторе строительных компаний (+4,57%). С начала месяца сектор поднялся на 9,4%, а с начала года на 21,02%.

Бумаги застройщиков активно повышаются вторую сессию подряд без видимых новостей. Однако такой новостью может стать заседание ЦБ РФ. Даже если ставка сохранится на уровне 7,5%, то риторика регулятора может намекнуть на будущее смягчение. Как минимум, министр экономического развития Максим Орешкин заявил о снижении инфляции до 2,5% на конец апреля. То есть у застройщиков появляются перспективы работы в условиях низких ипотечных ставок.

Акции «Сургутнефтегаз» оказались среди аутсайдеров. Совет директоров компании 24 апреля назначил дату проведения ГОСА на 30 июня с отсечкой реестра 5 июня. Однако рынок рассчитывал на появление информации о финансовых результатах за 2022 год, что могло бы стать основой для расчета дивидендов. Вероятно, что информация об этом будет опубликована уже в мае.

Акции «Белуги» потеряли около 5,9% после дивидендной отсечки. Бумаги Банка «Санкт-Петербург», напротив, подорожали в ожидании решения собрания акционеров по дивидендам в предстоящий четверг. Совет директоров банка рекомендовал финальные выплаты в объеме 21,16 руб на акцию.

Genetico, которая является дочерней компанией ИСКЧ, провела первичное размещение акций. Весь предложенный объем был размещен, а книга заявок переподписана в 2,5 раза. Общий спрос оказался на уровне 439 млн руб. Было размещено 10 млн акций по цене 17,88 руб за бумагу. Таким образом, рыночная капитализация на день размещения составила 1,48 млрд руб. Торги на вторичном рынке начнутся 26 апреля.

Рубль в течение дня слабел против доллара и евро, но укреплялся против юаня. К вечеру россиянин смог выйти в плюс против европейской валюты. Рублю продолжает помогать налоговый период. Также министр экономического развития Максим Орешкин заявил, что в ближайшее время бюджет будет профицитным, что позволит его свести к ранее запланированному дефициту по итогам года.

Доллар заметно укреплял свои позиции в вечерние часы. При этом доходности снижались, как по американским казначейским обязательствам, так и по европейским. Вышедший индекс потребительской уверенности от Conference Board указал на то, что у американцев сохраняются высокие инфляционные ожидания. Впрочем, в пользу доллара также работает ситуация бегства от риска. Никель к вечеру терял более 5%, нефть более 2%, а вот золото, напротив, игнорировало сильный доллар, так как одним из поводов пессимизма дня было напоминание о банковском кризисе в США.

По состоянию на 23:00 мск:

DXY - 101,593 (+0,51%),

EUR/USD - $1,097 (-0,66%),

GBP/USD - $1,2405 (-0,65%),

USD/JPY - 133,57 (-0,54%),

USD/RUB – 81,62 (+0,35%),

EUR/RUB – 89,50 (-0,25%),

CNY/RUB – 11,757(-0,13%).

Отчетности Microsoft и Alphabet могут удержать рынок США от пессимизма

Американские индексы завершили торги снижением. В очередной раз инвесторам напомнили о том, что банковский кризис мог уснуть, но готов вновь показать себя в полной силе. First Republic Bank (FRC) сообщил о потере депозитов на $100 млрд в I квартале. Ситуация стабилизировалась в конце марта, но сама отчетность привела к резкому падению акций финансовой организации. «Сокращение депозитов на 40,8% оказалось сильно ниже ожиданий, - комментирует Алексей Корнилов, CFA, главный аналитик управления анализа рынков «Открытие Инвестиции». - При этом стоит учитывать вливание депозитов на сумму $30 со стороны крупных банков. Без этой поддержки картина с оттоком депозитов была бы значительно хуже. Отчет сильно не понравился инвесторам, которые пристально наблюдают за динамикой бизнеса данного банка. Похоже, что многие осознали всю серьезность ситуации. Отток депозитов заставляет банк занимать средства под более высокий процент. Такая модель не может быть устойчивой с точки зрения рентабельности бизнеса. Необходима какая-то помощь. Одно из решений может быть в партнерстве с более крупным и сильным банком. Но желающих пойти на это может не оказаться. Недавно Apple предложила своим клиентам ставку по сберегательным счетам в 4,15%, что намного привлекательнее банковских депозитов в США. Это дополнительно осложняет ситуацию для региональных банков. Инвесторам пока стоит быть осторожными с этим сегментом финансового рынка».

Индекс потребительского доверия от Conference Board упал в апреле до 101,3 п. при ожиданиях 104,0 п. Инфляционные ожидания на 12 месяцев незначительно снизились до 6,2% с 6,3% в предыдущем месяце. Индекс производственной активности ФРБ Ричмонда упал в апреле до -10,0 п. с -5,0 п. в марте. Меж тем продажи новых домов выросли за март на 9,6%.

Промышленный гигант 3M (MMM) отчитался лучше ожиданий, но в планах все же стоит сокращение персонала на 6 тыс. McDonald’s (MCD) отчитался лучше ожиданий за счет повышения цен и увеличения потока посетителей ресторанов быстрого питания. Акции PepsiCo (PEP) почти не изменились за торги, хотя компания также смогла добиться роста продаж и прибыли в прошедшем квартале за счет повышения цен. General Motors (GM) отчитался лучше ожиданий, а также улучшил прогноз на 2023 год по свободному денежному потоку. Кроме того, ожидается, что GM может объявить о партнерстве с Samsung по созданию совместного производства батарей для электромобилей. Также ожидается, что производство гибрида Chevrolet Bolt будет завершено в конце текущего года. Оборонный поставщик Raytheon (RTX) легко отчитался лучше ожиданий, а также повысил квартальный дивиденд на 7,3% до $0,59 на акцию. Уже после закрытия торгов отчитались Microsoft (MSFT) и Alphabet (GOOGL). В обоих случаях выручка оказалась лучше ожиданий, хотя в Microsoft отметили замедление роста облачного бизнеса. Alphabet, в свою очередь, одобрила программу обратного выкупа на $70 млрд и, кстати, облачный бизнес компании впервые стал прибыльным.

Динамика по секторам: Materials -2,15%, Technology -2,09%, Cons Disc -2,05%, Energy -1,84%, Industrials -1,83%, Financials -1,76%, Communication -1,58%, Health Care -1,05%, Real Estate -0,92%, Consumer Staples -0,12%, Utilities -0,09%.

По итогам торгов:

DJIA - 33530,83 п. (-1,02%),

S&P 500 - 4071,63 п. (-1,58%),

NASDAQ - 11799,16 п. (-1,98%).

Американские сенаторы продолжают атаки на Huawei

Азиатские рынки преимущественно снижались. Рынок в Шанхае демонстрировал неуверенность. Следующую неделю Китай проведет, празднуя золотую неделю. Впрочем, в Гонконге оптимизма было несколько больше за счет отскока в технологичных акциях после достаточно сильной отчетности Microsoft и Alphabet. Если же говорить о материковом Китае, то очередной геополитический удар намерены нанести 9 американских сенаторов, которые призывают к санкциям против облачных сервисов Huawei и других китайских компаний, так как они несут угрозу американской безопасности. Меж тем власти Шанхая заявляют о том, что будут оказывать поддержку и стимулы развитию технологичных отраслей, включая разработку и производство чипов, а также работу в сфере искусственного интеллекта. Впрочем, сам сектор искусственного интеллекта пока отреагировал снижением на 3,5%. Сектор новой энергетики повышался на 5,0%.

Японский рынок снижался. Инвесторы опасаются, что поток корпоративной отчетности в ближайшие дни будет далеко не самым оптимистичным. Впрочем, это в будущем, а в настоящем банковский сектор оказался самым слабым, реагируя на угнетающий отчет американского First Republic Bank. Бумаги Mitsubishi UFJ Financial снижались на 1,7%, а Sumitomo Mitsui Financial на 2,5%.

Из региональной статистики отметим, что инфляция в Австралии замедлилась до 7,0% в I квартале с 7,8% в IV квартале. Однако ожидалось более сильное замедление темпов роста цен до 6,9%.

По состоянию на 8:30 мск:

NIKKEI 225 - 28424,51 п. (-0,68%),

Hang Seng - 19820,64 п. (+1,03%),

Shanghai Composite - 3270,33 п. (+0,17%).

Сокращение американских запасов поддержало котировки нефти

Нефть дорожала на азиатских торгах, реагируя на сокращение запасов в США. Согласно данным API, на неделе до 21 апреля коммерческие запасы нефти -6,083 млн баррелей, запасы бензина -1,919 млн баррелей, а дистиллятов +1,693 млн баррелей. И, кстати, Минэнерго сообщило, что на прошлой неделе продало еще 1,1 млн баррелей из стратегических резервов.

По состоянию на 8:50 мск:

Brent - $81,32 (+0,69%),

WTI - $77,75 (+0,37%),

Алюминий - $2345,5 (+0,43%),

Золото - $2006,7 (+0,10%),

Никель - $23455 (+0,49%).