Обвинительный приговор калининградским врачам Белой и Сушкевич признан законным

Елена Белая (слева) и Элина Сушкевич (справа) во время одного из заседаний суда. Фото: Александр Подгорчук

Обвинительный приговор калининградским врачам Элине Сушкевич и Елене Белой оставлен в силе. Такое решение в среду, 26 апреля, принял Первый апелляционный суд в Москве.

Дело врачей тянется с 2018 года. По версии следствия, утром 6 ноября Сушкевич выполнила указание Белой и ввела новорожденному ребенку Замирхон Ахмедовой смертельную дозу сульфата магния. Затем Белая, как считают следователи, приказала подделать документы, в которых указали, что ребенок умер еще в утробе матери. Таким образом и. о. главврача хотела избежать ухудшения показателей роддома, что могло помешать Белой полноценно возглавить учреждение.

В декабре 2020 года Калининградский областной суд на основе решения коллегии присяжных признал Белую и Сушкевич невиновными. Однако в мае 2021 года приговор был отменен. В октябре того же года обеих поместили в один из СИЗО Москвы. 6 сентября 2022-го Московский областной суд на основе обвинительного вердикта коллегии присяжных признал врачей виновными. Белой назначили наказание в виде 9 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Сушкевич приговорили к 9 годам.

По мнению адвоката Элины Сушкевич Камиля Бабасова, точку пока рано ставить.

- Будем обжаловать обвинительный приговор в Верховном суде, - пояснил Камиль Бабасов. - Для этого у нас есть 6 месяцев.

Защитник пояснил также, что Элина Сушкевич сегодня выступила с последним словом, которое отличалось от ее обращения к суду в сентябре прошлого года.

Камиль Бабасов признался также, что сегодняшнее решение суда стало для него неожиданным.

Напомним, 17 апреля во время первого заседания апелляционного суда присяжные рассказывали о давлении судьи.