Суд в Калининграде отменил приговор по делу об избиении Павла Прилучного

Сторона Прилучного с предыдущим решением суда не согласилась. Фото: Александр Подгорчук

Громкое дело об избиении в Калининграде актера Павла Прилучного получило-таки продолжение. В понедельник, 2 мая, судебная коллегия по уголовным делам Калининградского областного суда отменила приговор в отношении обидчика звезды Владимира Семенова.

Напомним, сам инцидент имел место еще 22 ноября 2020 года. Прилучный прилетел в Калининград на съемки и после очередного рабочего дня заглянул в клуб «Завод». По словам актера, владелец заведения – тот самый Владимир Семенов - пригласил звезду в спортивный зал, расположенный на втором этаже. И там якобы без повода стал наносить ему удары.

Владимир Семенов. Фото: Александр Подгорчук

В ноябре 2022 года Ленинградский районный суд Калининграда признал Семенова виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности). Калининградцу назначили наказание в виде исправительных работ сроком 1 год 5 месяцев с удержанием 15% заработной платы в доход государства.

- Мы, безусловно, настаивали на том, что он действовал в состоянии необходимой обороны. Но суд в этой части посчитал наши доводы несостоятельными, - комментировал «Комсомолке» исход дела адвокат Семенова Денис Бушуев.

В итоге с приговором не согласилось ни обвинение, ни обвиняемый, ни Прилучный. Актер, очевидно, рассчитывал на более «тяжелую» статью и более суровое наказание. Кроме того, в своем иске Павел требовал с обидчика 4,5 миллиона рублей. Апелляционное представление подал государственный обвинитель, апелляционные жалобы – представитель потерпевшего и гражданского истца, а также защитник осужденного.

- Судебная коллегия по уголовным делам, изучив материалы дела, отменила приговор и направила уголовное дело на рассмотрение в тот же суд в ином составе, - сообщает пресс-служба Калининградского областного суда.

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