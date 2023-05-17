Рабочая группа по СВО будет докладывать президенту о мерах поддержки участников СВО

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Рабочая группа по вопросам СВО разработала единый стандарт поддержки участников СВО и членов их семей. За основу взяты уже действующие в регионах меры.

Секретарь генсовета ЕР, глава группы Андрей Турчак, выступая на выездном заседании в центре управления регионом в Красногорске (Московская область), рассказал, что информация о внедрении данных мер будет каждый месяц доводиться до главы государства. Об этом сообщает rostovgazeta.ru.

По словам Турчака, многие из разработанных мер не потребуют дополнительного финансирования. Это, например, первоочередное зачисление детей участников СВО в группы продлённого дня, кружки и секции. Также речь идет о сохранении статуса многодетной семьи при гибели одного из детей.

Некоторые меры потребуют дополнительных средств, но они уже показали свою эффективность и востребованность в ряде субъектов РФ.

Турчак заявил, что для учеников 5–11-х классов, чьи родители участвуют в спецоперации, предоставляется льготное питание. На данный момент такое решение принято более чем в 50 регионах.

В ЦФО работает программа социально-медицинского патронажа семей мобилизованных.

Сообщается, что за реализацией плана по внедрению указанных мер и за внедрением социального паспорта будет следить координационный центр правительства, а также координаторы группы непосредственно в регионах.

Руководитель госфонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева напомнила, что эта организация занимается помощью демобилизованным и их семьям. Сейчас, по словам Цивилевой, ключевой задачей является решение максимально широкого круга проблем.

Это, прежде всего, дополнение уже действующих мер господдержки, среди которых обеспечение медикаментами, социальная реабилитация, психологическая помощь, содействие в переобучении и трудоустройстве и многое другое. Также Цивилева отметила важность привлечения этих людей к патриотическому воспитанию.

Как сообщает официальный партийный сайт ER.RU, Турчак акцентировал внимание на том, что работа по расширению федеральных мер по поддержке участников СВО и членов их семей продолжится.

«В Калининградской области помимо уже действующих региональных выплат по инициативе членов фракции «Единой России» в городском Совете депутатов была введена новая мера поддержки участников СВО. Установлена на 2023 год дополнительная мера социальной поддержки в виде единовременной денежной выплаты в размере 200 тысяч рублей участникам СВО, проживающим на территории городского округа «Город Калининград».

Кроме того, на всей территории Калининградской области установлена дополнительная разовая выплата жителям региона, получившим инвалидность в результате участия в СВО. Эти граждане имеют право на денежный сертификат, сумма которого составляет не более 169 тысяч рублей. Средства можно использовать только для покупки инвалидных кресел-колясок с электроприводом российского производства. Также в регионе предусмотрена такая мера поддержки, как приоритетное предоставление мест в летних оздоровительных лагерях детям мобилизованных», - рассказал секретарь Калининградского регионального отделения партии «Единая Россия», председатель Законодательного Собрания Калининградской области Андрей Кропоткин.