Лечение боли в спине в день обращения: прием ведущего невролога из Москвы

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Валерий Николаевич специализируется на лечении боли в спине: остеохондроз, миозит, боль в межпозвонковых дисках и другие синдромы.

Доктор известен своим умением делать качественные медикаментозные блокады. При наличии показаний, Валерий Николаевич проводит процедуру в день обращения. По словам самого доктора, сегодня блокады являются одной их самых популярных услуг, позволяющих избавиться от боли самым коротким и действенным путем, а точечная доставка препарата в очаг воспаления обеспечит максимальную эффективность манипуляции.

Стоит отметить, что опыт доктора, позволяет выполнять такие сложные манипуляции — за его плечами исследовательская программа по проблемам боли в университете Duke в США. Также в Штатах он прошел, высокотехнологические курсы по инновационным способам лечения боли, проходил стажировку по вопросам нейрохирургии и хронических болевых синдромов в Клинике св. Гертруды в отделении нейрохирургии в Берлине, стажировку по лечению боли в Сингапуре

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