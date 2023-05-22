Ведущий аналитик по глобальным исследованиям «Открытие Инвестиции», эксперт «Открытие Research» Андрей Кочетков, PhD

Санкционные боли продолжают давить на российский рынок

Российский рынок повышался в первой половине дня в понедельник. Продолжают расти бумаги «Яндекс» (YNDX) на перспективах смены владельца. Под давлением остаются бумаги золотодобывающих компаний из-за санкционных действий G7. Объем сделок на основной секции Московской Биржи составил 28,6 млрд руб к середине дня.

По состоянию на 15:45 мск Индекс МосБиржи - 2624,39 п. (-0,07%), а Индекс РТС - 1033,78 п. (-0,27%).

Лидерами среди индексных бумаг были TCS Group, привилегированные «Транснефть», «Яндекс», «Аэрофлот» и привилегированные «Сургутнефтегаз». Самыми слабыми оказались Polymetal, «Полюс», VK, «Ростелеком» и МТС.

Сектор телекоммуникаций смотрится весьма слабо, хотя и незаслуженно. Впрочем, это не отменяет факта дивидендной привлекательности основных компонентов отраслевого индекса. Бумаги МТС и «Ростелеком» остаются наиболее предсказуемыми дивидендными историями на рынке.

Под давлением акции золотодобывающих компаний. Однако данное движение в большей степени носит эмоциональный характер. Компании научились жить в ситуации ограничений Европы и G7 на российское золото и факт включения в экспортные списки США и G7 уже не может помешать организованному экспорту на самые привлекательные рынки Китая и Индии.

«РусАгро» сообщает о росте чистой прибыли в I квартале на 176% до 5,417 млрд руб. Выручка снизилась на 14,111 млрд руб до 47,395 млрд руб. Из отчетности отметим, что соотношение Чистый долг/ Скорректированный показатель EBITDA (LTM) на 31 марта 2023 года равно 2,32x, что сложно считать позитивом, но перспективы расширения производства и экспорта в Китай позволяют игнорировать данный факт.

«Московская Биржа» сообщает о росте прибыли в I квартале на 77% до 14,3 млрд руб. Скорректированный показатель прибыли увеличился на 17,4% до 14,29 млрд руб. Скорректированный показатель EBITDA вырос на 17,8% до 19,02 млрд руб. примечательно, что операционные расходы снизились на 17,9%.

Акции «Яндекс» растут на информации, что продажа российского бизнеса компании отечественным миллиардерам и ВТБ одобрена руководством страны. То есть предложение Владимира Потанина, в котором участвуют Роман Абрамович и ВТБ, стало приоритетным.

Рубль слабел против доллара и евро, но укреплялся против юаня. Впрочем, динамику ослабления против европейской и американской валют сложно назвать ярко выраженной. На текущей неделе повышенную активность будут проявлять экспортеры. Соответственно, давление на рубль будет достаточно скромным и есть шанс на то, что рубль возобновить укрепление. Однако рынку необходимо избавиться от эмоций относительно свежих санкций G7.

По состоянию на 15:45 мск:

DXY - 103,02 (-0,06%),

EUR-USD - $1,0822 (+0,15%),

GBP/USD - $1,246 (+0,11%),

USD/JPY - 138,44 (+0,33%),

USD/RUB – 80,01 (+0,01%),

EUR/RUB – 86,65 (+0,18%),

CNY/RUB – 11,364 (-0,07%).

Производители чипов в Европе обеспокоены китайскими запретами

Европейские индексы преимущественно торговались в минусе. Очередное откладывание решения проблемы повышения потолка госдолга США нервирует участников торгов. Под давлением акции сектора базовых материалов и производителей полупроводников. Китай запретил продажи чипов памяти Micron на территории страны. Реакция рынка негативная, поскольку компоненты Micron используют многие европейские компании в сфере полупроводникового производства. Как минимум, некоторые компании обеспокоены ростом рисков запрета доступа на китайский рынок.

По состоянию на 15:45 мск:

FTSE 100 - 7759,89 п. (+0,04%),

DAX - 16213,95 п. (-0,38%),

CAC 40 - 7469,25 п. (-0,30%).

Проблема грядущего дефицита удерживает нефть от потерь

Нефть вышла из утреннего глубокого минуса. Экспорт нефти из курдской автономии Ирака остается приостановленным. Если же говорить об общем состоянии рынка, то в мае производители ОПЕК+ начали сокращать добычу, что сказывается на общем предложении. При этом ситуация с поставками из Северного Ирака, или канадской Альберты, лишь добавляет дефицита глобальному предложению. В Morgan Stanley отмечают, что поставки из ОПЕК+ сократились к середине мая на 1,7 млн баррелей и это еще не считая ожидаемого сокращения экспорта из РФ.

По состоянию на 15:45 мск:

Brent - $75,53 (-0,25%),

WTI - $71,6 (+0,87%),

Алюминий - $2266,5 (-0,74%),

Золото - $1980,2 (+0,03%),

Никель - $21410 (-0,14%).

Micron натолкнулся на закрытые ворота в Китай

Фьючерсы на основные индексы США указывают на рост рынка в пределах 0,25%. Переговоры по потолку госдолга США продолжаются. В Воскресенье президент Джо Байден и лидер республиканцев и спикер палаты представителей Кевин Маккарти провели телефонные переговоры. Обе стороны назвали их продуктивными, но финального решения пока нет. Министр финансов США Джаннет Йеллен говорит о том, что дефолт находится всего в десяти днях.

Акции Micron Technology находятся под давлением, так как продукция компании не прошла китайскую проверку на безопасность. Также на утренних торгах продают Nvidia и Qualcomm. Растут бумаги регионального банка PacWest на новостях о продаже портфеля кредитов на недвижимость, что позволит финансовой организации улучшить ситуацию с ликвидностью активов.