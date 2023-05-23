63% россиян положительно относятся к уходу из страны известных международных компаний

Уход известных иностранных компаний не повлиял на уровень жизни и качество потребления большинства россиян. При этом 44% наших соотечественников все же надеются на их возвращение. Таковы результаты опроса*, проведенного банком «Открытие».

Почти две трети опрошенных нейтрально или даже положительно относятся к уходу с российского рынка известных международных компаний (Apple, BMW, Chanel, McDonald s и других). 38% потому, что Россия легко сможет заместить их товары и сервисы отечественными (в Южном федеральном округе так считают 45%, на Дальнем Востоке 26%). Еще 25% - потому, что не пользовались товарами и сервисами этих компаний.

21% респондентов отнеслись к такому уходу отрицательно, потому что им будет не хватать их услуг и сервисов (в Москве и Московской области 28%, на Дальнем Востоке 10%). Еще 16% считают решение компаний покинуть Россию неоправданным.

53% сообщили, что уход известных иностранных брендов из России никак не сказался на их уровне жизни и качестве потребления. 18% респондентов видят в этом положительные изменения. На Северном Кавказе такой ответ дали 26%, в Санкт-Петербурге и Ленинградской области 25%, тогда как на Урале 10%, а в Сибири 11%. У 29%, в связи с уходом известных иностранных брендов из России, уровень жизни и качество потребления ухудшились (у 14% определенно да, у 15% скорее да). Чаще всего об этом говорили жители Московского региона (42%).

44% респондентов хотели бы возвращения ушедших из России иностранных компаний и брендов в будущем (23% скорее да, 21% определенно да). Больше всего сторонников их возвращения в Москве и Московской области (54%), а также в Санкт-Петербурге и Ленинградской области (53%). Меньше всего – на Дальнем Востоке и в Сибири (по 34%).

Не хотят больше видеть в России ушедшие иностранные компании и бренды 34% (21% скорее нет, 13% определенно нет). 22% затруднились ответить на этот вопрос.

*Опрос проведен 11-18 мая среди 1000 респондентов в возрасте от 18 до 65 лет по репрезентативной выборке в городах с населением свыше 100 тысяч человек.