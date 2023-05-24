«Планета Спорт»: Принеси дневник и получи скидку на велосипед

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Учебный год на финишной прямой, и пора ворваться в летние каникулы на новом велосипеде! «Планета Спорт» дает старт легендарной акции «Принеси дневник»!

С 22 мая по 4 июня предъяви документ с годовыми оценками учащегося и получи скидку на велосипед!

1. Если итоговые оценки — пятерки (и не более 1 четверки), скидка 30%;

2. Если итоговые оценки — пятерки и четверки (и не более 1 тройки), скидка 25%;

3. Если в итоговых оценках более 1 тройки, скидка 20%;

Скидка на BMX и ВСЕ детские велосипеды до 20” включительно - 20%!

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УСЛОВИЯ:

1. Предъявите документ с годовыми оценками учащегося общеобразовательного учреждения за 2023 год: электронный журнал, дневник, аттестат и иные официальные документы в любом виде: показать вживую, в электронном виде, ксерокопию и т. п. – и получите скидку на велосипед!

2. Велосипеды продаются по акционной цене только для детей и подбираются под рост ребенка, чьи оценки предоставлены.

3. На кассе предоставить документ, подтверждающий личность ребенка или родителя, для подтверждения достоверности предъявленных оценок.

Первым 100 покупателям подарок: купон на посещение СРК «Тридевятое королевство»!

Как получить скидку по акции «Принеси дневник» для покупок на сайте planetasport.ru:

- оформи заказ на сайте и укажи в комментариях к заказу итоговые оценки;

- в момент получения заказа предъяви документ, подтверждающий оценки.

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Акция действительна во всех магазинах «Планета Спорт», в т. ч. в интернет-магазине. Акция распространяется только на велосипеды. Скидка по акции не суммируется с другими скидками, акциями, спецпредложениями и скидками по купонам. Бонусы при совершении покупки не используются, но накопления идут. Если товар уже с акционной ценой, то он участвует в акции «Принеси дневник», но по полной розничной цене. Купоны от партнера выдаются только в магазинах Калининграда и до исчерпания остатков.

Еще больше акций и новостей у нас в Telegram и ВКонтакте: @planetasportplus.

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Предложение действует во всех магазинах «Планета Спорт»

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