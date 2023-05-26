ЕР: На марафоне «Сила России» пройдут бесплатные мастер-классы со звездами спорта

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С 1 июня по 12 августа состоится Всероссийский спортивный марафон «Сила России», организованный единороссами. В рамках мероприятия по всей стране пройдут бесплатные мастер-классы и массовые зарядки, в которых примут участие знаменитые спортсмены. Итоги масштабного марафона подведут в сентябре.

Общественные партийные штабы откроют специальные площадки для пожилых людей, на которых будут проводиться занятия с тренерами. Также в марафоне смогут принять участие люди с ограниченными физическими возможностями, пишет rostovgazeta.ru. В тренировках можно будет участвовать не только в очном формате, но и в онлайн-режиме.

Инициативу «Единой России» поддержали более тысячи НКО. Об этом рассказала на первом заседании оргкомитета марафона председатель совета сторонников партии Ольга Занко.

Она сообщила, что 1 июня акцент будет сделан на детском спорте. 12 июня на площадках партпроекта «Za самбо» пройдут тренировки по национальным и неолимпийским видам спорта. 24 июня, в честь Дня молодежи, будет сдача норм ГТО. 8 июля – состязания в семейных видах спорта, мероприятия в военных городках, с семьями мобилизованных. 20 июля – Международный день шахмат. С 24 по 31 июля – неделя инклюзивных тренировок. В День физкультурника, 12 августа, состоится масштабное финальное мероприятие марафона.

Замминистра спорта Андрей Федоров заявил, что его ведомство поддерживает марафон и готово внести его в единый календарь спортивных мероприятий.

По его словам, крайне важно то, что значительное внимание уделяется членам семей военнослужащих, проходящих службу в зоне проведения спецоперации. Забота о них – важнейшая задача, стоящая перед всеми органами власти, общественными структурами.

Как сообщает официальный партийный сайт ER.RU, с 1 июня на интерактивной карте можно будет выбрать локацию для занятий, а также посмотреть, есть ли в ней условия для занятий с ребенком и не только.

«В рамках марафона сторонников партии «Единая Россия» состоятся встречи со знаменитыми спортсменами области. Калининградцы смогут пообщаться с победительницей чемпионата Европы по плаванию Анной Егоровой, с чемпионом мира по бодибилдингу Владиславом Дубининым, с неоднократной рекордсменкой мира по бегу на сверхдлинные дистанции Ириной Реутович и с вице-президентом и главным тренером Федерации бодибилдинга и фитнеса России Юрием Смоляковым. Спортсмены расскажут о своей спортивной карьере, ответят на все интересующие вопросы.

Кроме того, будут организованы соревнования по плаванию совместно с клубом «Янтарные моржи» в спорткомплексе «Юность», а также товарищеский футбольный матч на стадионе «Балтика», – рассказал председатель совета сторонников партии «Единая Россия» в Калининградской области Юрий Корольчук.