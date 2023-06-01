Результаты предварительного голосования ЕР: участие приняли 3,17 млн человек

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В предварительном голосовании "Единой России" приняли участие 3,17 миллиона человек. Процедура прошла в 55 регионах, где осенью состоятся 183 избирательные кампании.

Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев подчеркнул, что в этом году голосование было проведено в электронной форме, за исключением новых регионов, где использовалась смешанная форма - для безопасности избирателей, пишет rostovgazeta.ru.

Секретарь генсовета Андрей Турчак напомнил, что на предварительное голосование зарегистрировались 15,5 тысячи кандидатов, из которых 28% - молодые люди в возрасте до 35 лет.

Турчак отметил, что победителями предварительного голосования стали 18 активистов "Молодой Гвардии Единой России", которые победили в конкурентной борьбе с известными в регионах политиками. Он отметил, что все победители-молодогвардейцы активно участвуют в волонтёрской миссии в Донбассе.

Также были отмечены участники СВО: более 150 человек приняли участие в праймериз и показали хорошие результаты. Ряд победителей и сейчас находится на передовой. Турчак подчеркнул, что партия поддержит их в последующих выборных процедурах.

По его словам, 44% кандидатов на предварительном голосовании – женщины, а более половины не являются членами партии.

Турчак отметил, что среди участников предварительного голосования есть действующие депутаты (14%), представители сферы образования и государственного и муниципального управления (по 12%), а также представители сферы культуры и общественных организаций (по 6%).

Секретарь генсовета также отдельно отметил участников кадрового проекта "ПолитСтарт" и остановился на предварительном голосовании в новых регионах, где в нем приняли участие 466 тысяч человек, из которых почти половина – жители Донецкой народной республики.

В заключение Дмитрий Медведев отметил, что победители предварительного голосования имеют преимущество перед оппонентами, так как они заранее заручились поддержкой граждан.

Напомним, электронное предварительное голосование проходило с 22 по 28 мая 2023 года по открытой модели, когда голосовать могли все зарегистрированные избиратели, сообщает сайт партии ER.RU. В четырех новых регионах процедура проходила как онлайн, так и очно.