В Калининграде стартовало онлайн-голосование ресторанной премии «Пумперникель-2023»

Каждый пользователь может выбрать любимое заведение в 15 номинациях.

В этом году журнал «Балтийский Бродвей» (16+) в 11-й раз проводит главную ресторанную премию Калининградской области «Пумперникель». 1 июня началось открытое онлайн-голосование на сайте «Твой Бро». Каждый пользователь может выбрать любимое заведение в 15 номинациях:

«Лучший ресторан авторской кухни»

«Лучшая пицца»

«Лучшее рыбное предложение»

«Лучшее мясное предложение»

«Лучшая пекарня/кондитерская»

«Лучшая кофейня»

«Лучший бар»

«Лучший завтрак»

«Лучший семейный ресторан»

«Лучший ресторан для праздника»

«Лучший ресторан балтийской кухни»

«Лучший ресторан на каждый день»

«Лучший загородный ресторан»

«Лучшее гастрособытие»

«Открытие года»

Онлайн-голосование продлится до 15 сентября (голосовать можно только раз в сутки). По итогам этого этапа определятся тройки финалистов, которые пройдут в следующий тур. Лучшие заведения в каждой номинации закрытым голосованием определят владельцы ресторанов, вошедших в шорт-лист премии. А победителя в главной номинации «Лучший ресторан» по традиции выберут независимые эксперты из сферы HoReCa.

Справка

Премия «Пумперникель» — главная ресторанная награда в Калининградской области. Проводится с 2010 года. В 2023 году проходит с 1 апреля по 10 ноября. Объявление победителей премии состоится на церемонии в ноябре.

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