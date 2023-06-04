В Калининграде стартовало онлайн-голосование ресторанной премии «Пумперникель-2023»

Каждый пользователь может выбрать любимое заведение в 15 номинациях.
В этом году журнал «Балтийский Бродвей» (16+) в 11-й раз проводит главную ресторанную премию Калининградской области «Пумперникель». 1 июня началось открытое онлайн-голосование на сайте «Твой Бро». Каждый пользователь может выбрать любимое заведение в 15 номинациях:
«Лучший ресторан авторской кухни»
«Лучшая пицца»
«Лучшее рыбное предложение»
«Лучшее мясное предложение»
«Лучшая пекарня/кондитерская»
«Лучшая кофейня»
«Лучший бар»
«Лучший завтрак»
«Лучший семейный ресторан»
«Лучший ресторан для праздника»
«Лучший ресторан балтийской кухни»
«Лучший ресторан на каждый день»
«Лучший загородный ресторан»
«Лучшее гастрособытие»
«Открытие года»
Онлайн-голосование продлится до 15 сентября (голосовать можно только раз в сутки). По итогам этого этапа определятся тройки финалистов, которые пройдут в следующий тур. Лучшие заведения в каждой номинации закрытым голосованием определят владельцы ресторанов, вошедших в шорт-лист премии. А победителя в главной номинации «Лучший ресторан» по традиции выберут независимые эксперты из сферы HoReCa.
Справка
Премия «Пумперникель» — главная ресторанная награда в Калининградской области. Проводится с 2010 года. В 2023 году проходит с 1 апреля по 10 ноября. Объявление победителей премии состоится на церемонии в ноябре.
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