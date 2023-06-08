«Планета Спорт»: Более 600 товаров для туризма и активного отдыха

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Отдыхаааай на природе с комфортом!
В «Планете Спорт» широкий ассортимент товаров для туризма, активного отдыха и кемпинга!
- Для удобства: палатки различной конфигурации и размеров (одноместные, семейные, шатры);
- Для комфорта: кемпинговая мебель, аксессуары, инструмент;
- Для уютного сна: спальные мешки, матрасы, самонадувающиеся коврики;
- Для пикника: посуда, мангалы, решетки, термосы;
- Для спокойной ночи: осветительные фонари и репеленты от назойливых насекомых;
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Выбрать товары для туризма и отдыха
Свежий воздух и качественное снаряжение - залог хорошего самочувствия, прилива энергии и прекрасного настроения!
ТЫ МОЖЕШЬ отдыхать с комфортом #вместе_с_планетой !
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Сеть магазинов спортивных товаров «Планета Спорт»
+7 (4012) 388-897
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