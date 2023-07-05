«Планета Спорт»: Скидки ОТ 30% ДО 50% на ВСЕ ВЕЛОСИПЕДЫ

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А еще при покупке велосипеда в период акции предоставляются скидки:

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на детские велокресла - 30%

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Акция действительна с 3.07.2023 по 16.07.2023 во всех магазинах «Планета Спорт», в т. ч. в интернет-магазине. Данная акция не суммируется с другими акциями, скидками, купонами и специальными предложениями. Бонусы при покупке не используются, но накопления идут.

Велосипеды, на которые скидка от 40%, отпускаются в коробке. Сборка оплачивается отдельно, 490 руб.

Выбрать велосипед

ТЫ МОЖЕШЬ купить выгодно велосипед #вместе_с_планетой!

Удачных покупок!

Еще больше акций и новостей у нас в Telegram и ВКонтакте: @planetasportplus.

Сеть магазинов спортивных товаров «Планета Спорт»

planetasport.ru

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Предложение действует во всех магазинах «Планета Спорт»

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