«Планета Спорт»: Скидки ОТ 30% ДО 50% на ВСЕ ВЕЛОСИПЕДЫ

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А еще при покупке велосипеда в период акции предоставляются скидки:
на каски - 20%
на велосипедные замки - 20%
на детские велокресла - 30%
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Акция действительна с 3.07.2023 по 16.07.2023 во всех магазинах «Планета Спорт», в т. ч. в интернет-магазине. Данная акция не суммируется с другими акциями, скидками, купонами и специальными предложениями. Бонусы при покупке не используются, но накопления идут.
Велосипеды, на которые скидка от 40%, отпускаются в коробке. Сборка оплачивается отдельно, 490 руб.
ТЫ МОЖЕШЬ купить выгодно велосипед #вместе_с_планетой!
Удачных покупок!
Еще больше акций и новостей у нас в Telegram и ВКонтакте: @planetasportplus.
Сеть магазинов спортивных товаров «Планета Спорт»
+7 (4012) 388-897
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Предложение действует во всех магазинах «Планета Спорт»
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