Новые жуткие находки на старом кладбище Кенигсберга: гроб великана, «могила влюбленных» и детские часики

Судя по размерам захоронения и толщине костей внутри, это человек был просто гигантом. Фото: «Балтспецархеология»

Работы по благоустройству территории вокруг Дома искусств в Калининграде продолжаются. А значит, продолжается и археологическое наблюдение за ними, переходящее в режим раскопок. Напомним, в этом месте находилось кладбище Хабербергской кирхи. Счет извлеченным из земли останкам уже давно пошел на сотни. Специалисты уверены, что будет больше. Хотя могло было быть ЕЩЕ больше…

Яма с костями

Сотрудник предприятия «Балтспецархеология» Евгений Пагин показывает яму в земле, плотно набитую человеческими костями. Если вглядеться, можно заметить, что кости внизу слоя еще более или менее целые, а те, что сверху, растерты чуть ли не в пыль. Кажется, их сгребли в одно место, после чего утрамбовали сверху его гусеницами. В общем, археологам исследовать тут уже практически нечего, остается только собрать останки в пластиковые мешки, чтобы отдать для перезахоронения.

К раскопкам на этом участке кладбища, можно считать, только приступили. А вот работы на том, что тянется вдоль Ленинского проспекта, помаленьку сворачивают, специалисты «выбирают» последние могилы. Но сюрпризы еще случаются.

- Буквально вчера во-от такой ширины гроб откопали, - Женя разводит руки чуть не на полтора метра. – И в длину метра два, а то и больше. Судя по размерам и толщине костей внутри, человек был просто гигантом, я такого еще не встречал.

Обращает на себя внимание большое количество захоронений детей. Все они, как правило, лежат на небольшой глубине: то ли это делалось для того чтобы легкие гробы не раздавили «взрослые» в нижних ярусах, а скорее, просто похоронщики не желали слишком долго возиться с этой категорией «клиентов». Кстати, в детских могилах порой встречаются явные свидетельства проявления любви безутешных родителей к своим безвременно почившим чадам.

- В одном гробу поверх маленького скелета лежали изящные бронзовые часики на бронзовой же цепочке, - рассказывает Женя. – Похоже, их надели на шею скончавшемуся ребенку, девочке, по всей видимости. На циферблате надпись – «Paris», а стрелки показывают ровно три часа – только непонятно, дня или ночи.

Последний подарок родителей своему ребенку – изящные часики…. Фото: «Балтспецархеология»

Обнаружили археологи и детский гроб из цинка, снабженный накладными украшениями, затейливыми ручками и подставками в виде львиных лап. Попалась и пара-тройка точно таких же взрослых домовин.

- Говорят, мол, в таких гробах покойников откуда-то издалека привозили, но это ерунда, - объясняет мой экскурсовод. – Просто мода такая была – для тех, кто мог себе подобную роскошь позволить, конечно. Находили и гробы попроще, обшитые фольгой из какого-то сплава, по-моему, цинка и меди. Тоже, видать, пользовались популярностью.

..и умерли в один день?

Больше всего на кладбище, конечно же, могил с обыкновенными деревянными «заргами» (от немецкого «der Sarg» - «гроб»). Впрочем, среди таких захоронений тоже встречаются неординарные. Например, в одном из гробов археологи неожиданно обнаружили два скелета - один на другом, голова к голове. Как удалось определить, это были мужчина и женщина примерно одного возраста.

Как удалось определить, это были мужчина и женщина примерно одного возраста. Фото: «Балтспецархеология»

Почему их похоронили таким образом, непонятно. Можно было бы предположить, что это жертвы военного лихолетья или какой-нибудь из эпидемий, во множестве обрушивавшихся на Кенигсберг по ходу его долгой истории. Когда умерших было так много, что гробов на всех элементарно не хватало. Но в таком случае на Старом Хаберберском кладбище уже нашлись бы аналогичные захоронения, а их нет.

- Так, может, все-таки, тут не без романтики? – с непреходящей репортерской надеждой на сенсацию спрашиваю я.

- Кто знает! – пожимает плечами Женя. – Я думал, может, хотя бы кольца при них окажутся – обручальные или из тех, что влюбленные друг другу дарили. Нет, совсем ничего больше не нашлось. И никакой записки, естественно, тоже.

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