Поддержка фронта и народная программа: ЕР подвела итоги работы в Госдуме за полгода

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До 40% законов в Госдуме, выполняющих поручения главы государства по поддержке участников СВО и их семей, защите России, повышению обороноспособности, выдвинула именно «Единая Россия».

В этой работе над законопроектами участвовали все депутаты фракции. Секретарь генсовета ЕР Андрей Турчак поблагодарил их, а также членов рабочей группы по вопросам СВО, пишет rostovgazeta.ru.

Среди самых важных решений, принятых за время весенней сессии Госдумы, Турчак назвал признание ветеранами боевых действий ополченцев, защищавших Донбасс с 2014 года, введение бесплатной юридической помощи для участников СВО и членов их семей.

Андрей Турчак особо выделил упрощение порядка признания участников СВО без вести пропавшими и умершими и введение дополнительных льгот для участников СВО и их детей при поступлении в вузы. Они не только бесплатно посещают подготовительные курсы, но и имеют право поступать на бюджетные места в пределах отдельной квоты.

Кроме поддержки фронта в приоритетах «Единой России» выполнение народной программы партии. В ходе её реализации Госдума приняла законы о развитии школьной медицины, бесплатном проезде детских автобусов по платным дорогам, поддержке спортивных тренеров, защите граждан от незаконных действий коллекторов, введении заброшенного имущества в оборот и не только.

Партийный сайт ER.RU пишет, что при поддержке «Единой России» создана единая цифровая платформа в социальной сфере. Она работает по беззаявительному принципу. Также с подачи единороссов приняты законопроекты, направленные на поддержку материнства и детства, в том числе закон о запрете продажи вейпов несовершеннолетним.

По инициативе партии отменен НДФЛ при продаже земельных участков для семей с детьми, идёт работа над расширением гарантий для детей с особенностями развития и детей-сирот, прорабатываются многие другие инициативы.