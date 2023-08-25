Вернуть утраченное: как может измениться центр Калининграда после сноса Дома Советов

Компания «Архпроект Групп», которую возглавляет архитектор Александр Башин, представила свой проект застройки территории.

Всего через год на месте Дома Советов будет зиять огромный пустырь. Корпорация развития Калининградской области и региональное отделение Союза архитекторов уже ищут идеи по преображению исторического центра города. К единому мнению, правда, пока не пришли. Это красноречиво показал проведенный конкурс по проектам застройки территории вокруг Дома Советов - между Ленинским проспектом, улицами Шевченко и Зарайской и сквером между Московским проспектом и Преголей. Именно здесь находится исторический центр Калининграда — Старый город или по-немецки Альтштадт.

Цена контракта на подготовку проекта застройки составила 2,9 миллиона рублей. Для участия в конкурсе допустили 44 заявки, но определить однозначного лидера не удалось. Поскольку первое место не присудили никому, «неофициальными» победителями стали архитектурное бюро «Хвоя» из Санкт-Петербурга и калининградская компания «Архпроект Групп», которую возглавляет архитектор Александр Башин. Их проекты разделили между собой второе место.

Вернуть утраченные пространства

- Изучив городские пространства утраченного города, мы предложили некоторые из них, которые были весьма интересны, вернуть в городскую среду, - рассказал в эфире «Business FM — Калининград» Александр Башин. - Мы не говорим о возврате исторических зданий - мы говорим о возврате пространств, которые были утрачены и которые были узнаваемы на исторических фотографиях. Например, Монетная площадь, которая выходила на Замковый пруд и раскрывала его пространство. Эту идею мы взяли за основу. В нашей концепции пространство Нижнего пруда переходит в центральную часть города и превращается в площадь. На пруду стояли два знаковых здания, построенные французским архитектором Франке. Мы их, конечно, не предлагаем восстанавливать, но берем за основу эту идею — переносим их правее, делая реверанс в сторону истории, но немного ее переосмыслив. И вот эта композиция раскрытия Нижнего пруда, в сочетании с площадью и дальнейшим продолжением в сторону острова Канта создает основу нашей градостроительной композиции.

В «Архпроект Групп» предложили воссоздать и другие утраченные пространства Кенигсберга. Например, сквер «Война и мир» и Старую площадь. Это узкая площадь «Старого города», которую планируется восстановить, но лишь в исторических габаритах.

- Здания запроектированы совершенно другие. И вообще о зданиях я бы сейчас не говорил. Можно говорить об их размерах. Например, пять этажей будет достаточно, чтобы сформировать эту площадь. Дальше мы продолжаем возвращение интересных утраченных исторических пространств и делаем набережную. Она переходит в Рыбную площадь в том месте, где она и была — напротив Кафедрального собора, создавая амфитеатр перед собором. Возвращаем утраченную площадь «Нового города». Она была треугольной формы, — добавил Александр Башин.

За основу концепции в «Архпроект Групп» взяли идею трех городов-основателей Кенигсберга: Альштадт, Лебенихт и Кнайпхоф. По словам Башина, предполагается, что градостроительная размерность сохранится. Будет Старый город (Альтштадт), Новый город (Нойштадт) и Кнайпхоф (остров Канта).

- Остров Канта мы не меняем, сейчас это рекреационное пространство. Но все три города мы объединяем в единую градостроительную структуру, когда горожане из городской застройки могут перейти в рекреацию и там отдохнуть. И вот рекреация Нижнего озера и рекреация острова Канта соединены городской тканью, где есть и площади, и скверы, и улицы. В том числе, речь идет о торговых пешеходных улицах. Одна улица Верхнего города, вторая — вдоль Преголи над магистралью, — сказал Александр Башин. - По нашей идее, часть Московского проспекта в районе нынешнего Дома Советов планируется поместить в тоннель. Пространство над тоннелем можно обустроить в виде пешеходной зоны, чтобы с улицы Виктора Гюго можно было пройти в сторону ул.Зарайской, либо дальше в сторону Московского универмага. Правильно было бы заглубить и ул.Шевченко, соединив Нижний пруд и центральную площадь единым пешеходным пространством.

Критическая реконструкция

- Мы предлагаем ввести принцип критической реконструкции. Он был применен бывшим главным архитектором Берлина Хансом Штимманном, который таким образом «сращивал» западную и восточную часть Берлина, - продолжает Башин. - Это принцип одного жесткого регламента для всей застройки, который устанавливает правительство. Мы не восстанавливаем здания один в один, а придерживаемся высотного регламента. При этом фасады делаем новые, придерживаясь структуры исторической сетки улиц и не имеем права поднимать высоту карниза или кровли выше установленного регламента. Все должно быть ровно, при этом архитектор может проектировать разнообразные фасады зданий в любом материале и характере.

В нижней части исторического центра Калининграда планируется высотность зданий в пять этажей, в средней — шесть, в верхней — семь. Выше ничего строить нельзя, кроме единственной вертикали — Замковой башни. На этом месте Александр Башин предлагает создать замкнутую площадь, защищенную от ветра — для калининградцев это важный аспект. Часть этой площади планируется отдать Музею археологии. В самой башне есть идея разместить исторический музей Калининграда. На каждом этаже предлагается представить поэтапное развитие города, начиная с первой половины XIII века. А на самом верху — смотровая площадка, откуда калининградцы и туристы смогут, пройдя через всю экспозицию, посмотреть, как город выглядит сейчас.