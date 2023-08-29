Новаторство в помощь калининградским аграриям

Платформа РСМ Агротроник позволяет дистанционно контролировать многие технологические процессы.

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Электронные сервисы автоуправления, идентификации и контроля, созданные конструкторами ключевого отечественного разработчика и производителя сельхозтехники Ростсельмаш, объединены инновационной платформой РСМ Агротроник. О ее преимуществах и других возможностях цифровых систем рассказал директор по продажам техники официального дилерского центра Ростсельмаш — ООО "Балтагросервис плюс" Чистяков Дмитрий.

— За счет чего повышается производительность при использовании современных технологий?

— К примеру, взять РСМ Агротроник, он позволяет дистанционно контролировать технологические процессы, оптимизировать режимы эксплуатации техники, планировать, и эффективно управлять парком в режиме реального времени, а также отслеживать эффективность сотрудников. В результате фермеры получают сокращение агросроков и снижение потерь зерна, что заметно отражается и на экономии топлива.

— Как работает данная платформа?

— Необходимое для работы РСМ Агротроник телематическое оборудование уже установлено в бортовую систему на большинстве техники Ростсельмаш. Оно автоматически считывает и отправляет на сервер через GPRS-канал сведения по десяткам различных параметров. Эти сведения всегда доступны для анализа пользователю через web или мобильное приложение. В любой момент времени можно увидеть данные о режиме работы основных узлов и агрегатов: оборотах двигателя, температуре и уровне охлаждающей жидкости, давлении масла, текущем расходе и уровне топлива и т. д. Сервис передает и данные о скорости вращения ротора или барабанов, шнеков, вентилятора очистки, измельчителя, длине резки.

— По сути РСМ Агротроник является «мозговым центром» техники?

— Да, с помощью этой системы результаты полевых работ отслеживаются в режиме онлайн. И это позволяет принимать оперативные управленческие решения, не дожидаясь осмотра техники и доклада после каждого выезда в поле. Благодаря анализу и сравнению показателей производительности и последующей корректировке параметров можно максимально использовать мощность агрегатов, сокращать время на их техническое обслуживание, улучшать планирование и логистику, снижать стоимость владения парком техники.

— Какие еще актуальные разработки предлагает производитель в помощь фермерам?

— Это РСМ Роутер — алгоритм, оценивающий характеристики поля и сельхозмашин для выстраивания максимально эффективного маршрута движения техники, РСМ Карта урожайности — система точного определения урожайности и влажности в любой точке поля и в любой момент времени, РСМ Транспорт АйДи — система идентификации транспортного средства, помогающая контролировать путь движения урожая от поля до элеватора, РСМ Фейс Айди — система распознавания механизатора, работающая на основе биометрии, РСМ Умная метка — система для отслеживания месторасположение навесного или прицепного оборудования, его статус и, главное, наработку.

Цифровые системы сегодня становятся осознанной необходимостью в фермерстве и все больше они встраиваются в ежедневные агропроцессы во многих российских регионах. Своим опытом работы с электронными системами для калининградских фермеров поделился главный инженер ООО «Ушаково Агро» Лисовский Александр, кто один из первых установил их в работу.

— Как вы относитесь к оснащению агромашин системами мониторинга?

— Отлично! Как только приобрели технику Ростсельмаш, мы подключили РСМ Агротроник. И сразу начали пользоваться базовыми функциями: отслеживание, просмотр трека, расход топлива и остатки горючего в баке, режимы двигателя, температура рабочих жидкостей, скорость движения. Теперь понимаем, с системой мониторинга стало лучше работать. Я в любой момент получаю необходимую информацию. Вижу, где трактор был, где не был, сколько по полю проходил — рассказывает Александр Юрьевич — Эти сведения «здесь и сейчас» дают возможность грамотно планировать дальнейшие работы. Такие системы, нацеленные на повышение производительности, безусловно, нужны и важны.

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