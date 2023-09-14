Банк «Открытие»: 41% россиян хотели бы переехать жить за город

Более 40% россиян хотели бы жить за городом, при этом 31% - недалеко от города, в котором живут сейчас. Четверть наших соотечественников готовы осуществить переезд за город в течение ближайших трех лет. Таковы результаты опроса*, проведенного банком «Открытие» (входит в Группу ВТБ) и СК «Росгосстрах».

41% россиян мечтают поменять жилье в городе на дом за городом или даже переехать в другой регион подальше от городской суеты. Чаще всего такие мечты посещают жителей Урала (47%), реже других – Северного Кавказа (32%). При этом 31% привязан к работе в городе и не хотят никуда переезжать (на Дальнем Востоке 38%, в Сибири 27%). Уже живут за городом 12% опрошенных. 16% затруднились ответить на вопрос о возможном переезде за город.

Из тех, кто хотел бы переехать за город, 31% предпочли бы место недалеко от города, где проживают сейчас. 21% мечтают о доме на Юге России - в Краснодарском крае, на Кавказе или в Крыму. 3% хотели бы переехать на русский Север, столько же - на Дальний Восток. 6% мечтают о переезде в другую страну (на Дальнем Востоке 11%, в Южном федеральном округе 2%).

14% хотели бы переехать за город в течение 1-2 лет, 12% в течение 2-3 лет, еще 12% - в течение 5 лет. 8% собираются сделать это не ранее чем через 5-7 лет, столько же – после ухода на пенсию. 15% затруднились с ответом о сроках возможного переезда.

5% сообщили, что на переезд за город им необходимо до 500 тысяч рублей, столько же хотели бы уложиться в 500 тысяч - 1 миллион рублей. 9% полагают, что переезд обойдется в 1-3 миллиона рублей, 16% - в 3-5 миллионов, столько же отводят на это 6-10 миллионов. 9% оценили переезд за город в 10-15 миллионов, 3% в 16 -20 миллионов, еще 6% считают, что это будет стоить свыше 20 миллионов рублей.

Арендовать дачу или дом за городом готовы 23% опрошенных (скорее да 17% определенно да 6%). Больше всего желающих в Москве и Московской области (31%), меньше всего в Санкт-Петербурге и Ленинградской области (17%). Не хотят арендовать дачу или загородный дом 62% (скорее нет 28% определенно нет 34%). 15% затруднились с ответом.

*Опрос проведен банком «Открытие» и СК «Росгосстрах» 7-12 сентября во всех макрорегионах России по репрезентативной выборке среди 1600 человек в возрасте 18-65 лет в городах с населением более 100 тысяч человек.