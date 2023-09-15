«Единая Россия» по итогам выборов в регионах получила абсолютное большинство

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Прошедшие выборы завершили 4,2 тысячи избирательных кампаний, на которых замещалось порядка 32 тысяч депутатских мандатов и выборных должностей. На совместном заседании бюро высшего и президиума генерального советов “Единой России” секретарь генсовета партии ЕР Андрей Турчак отметил, что ЕР по итогам ЕДГ-2023 одержала уверенную победу.

Издание rostovgazeta.ru пишет, что Турчак рассказал о победе кандидатов от партии “Единая Россия” на прямых выборах высших должностных лиц в 19 российских регионах и довыборах депутатов Государственной думы. Все они со значительным отрывом от конкурентов одержали уверенную победу. Среди кандидатов “Единой России” 85 процентов голосов получил глава Кемеровской области - Кузбасса Сергей Цивилев, губернатор Псковской области Михаил Ведерников, врио губернатора Смоленской области Василий Анохин.

В четырех регионах - Карачаево-Черкесской Республике, Республике Крым, Красноярском крае и Липецкой области - прошли неотложные выборы депутатов Госдумы в одномандатных округах. В каждом из этих регионов победу одержала партия "Единая Россия", - пояснил секретарь генсовета.

В 20 других регионах состоялись выборы в региональные законодательные собрания, на которых партия "Единая Россия" получила 81% мандатов. В выборах в городские думы партия получила 394 мандата, что составляет 78% от общего числа.

В настоящее время продолжается подсчет голосов и подведение итогов выборов в органы местного самоуправления. По словам Андрея Турчака, на сегодняшний день уже можно говорить о впечатляющем результате - партия "Единая Россия" завоевала более 23 тысяч мандатов из общего числа 30 тысяч. Это примерно 78% от общего числа, что нельзя не отметить.

Турчак подчеркнул, что партия "Единая Россия" значительно улучшила свои позиции, сравнивая с результатами выборов 2018 года. В то время партия получила всего лишь 27,8% голосов за список и всего 17 мандатов из 45, что означало отсутствие большинства. Сегодня же партия имеет явное большинство - две трети мандатов.

В Забайкальском крае партия "Единая Россия" показала отличный результат на выборах в Законодательное собрание, получив почти 57% голосов по списку, с учетом одномандатных округов 42 из 50 мандатов.

Также Турчак отметил успешную работу партии в различных регионах, таких как Красноярский край, Якутия, Архангельская и Смоленская области. Партия "Единая Россия" демонстрирует большинство даже в новых регионах.

В сравнении с выборами 2018 года партия "Единая Россия" значительно увеличила свою базу поддержки на миллион избирателей.

По словам заместителя секретаря генсовета “Единой России” Сергея Перминова, за ЕР отдали свои голоса свыше 24 миллионов человек. При этом в выборах в 86 регионах Российской Федерации принимали участие свыше 67 миллионов избирателей.

На сайте ER.RU сообщается, что в заключение Перминов отметил, что итоги кампании 2023 года стали заделом на следующий год, когда в России будут проходить выборы президента.