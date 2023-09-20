Старинные фрески, найденные в замке Нойхаузен в Гурьевске, покроют защитным составом

Предположительно изображения были нанесены в XVI-XVII веке.
Фото: группа «Замок Нойхаузен» в Vk
В Гурьевске в средневековом замке Нойхаузен продолжают изучать обнаруженные при проведении противоаварийных работ старинные фрески. На месте изображения изучил Александр Кузнецов-Сергеев, реставратор из Санкт-Петербурга.
Как сообщается в группе «Замок Нойхаузен» в «ВК», чтобы сохранить изображения, предположительно, Богоматери и Иосифа, поверхность будет очищена, покрыта защитным составом и законсервирована.
- Состав, которым будет проведена консервация, усилит яркость пигментов и защитит изображения от вредного ультрафиолета, - отмечает реставратор.
Интересно, что специалист уже сделал некоторые выводы. Так, оказалось, что фрески – не совсем фрески. Как говорят эксперты, изображение на стенах замка Нойхаузен наносилось с применением техники al secco («альсекко»), то есть на высохшую штукатурку. Фрески же наносятся на мокрую. Такая техника носит название al fresco («альфреско»).
Предположительно, изображения были созданы в XVI-XVII веках.
Сейчас специалисты делают спектральный анализ краски, использованной для росписи, но и тут есть кое-какие соображения.
Уже сейчас можно сказать, что при нанесении рисунка использовались краски на основе минеральных пигментов. При том что XVI век уже известен использованием масляных красок, наши изображения нанесены в технике масляной живописи – мазками, но минеральными пигментами с использованием минерального же связующего вещества.
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